Las empresas vascas Ubikare, Multiverse Computing y Vicomtech premio Ennova Health en la categoría de IA

Los premiados en la categoría IA y gestión del dato. - JUAN CARLOS SANTAMARÍA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de octubre de 2026.

El pasado 14 de abril, Día Mundial de la Cuántica, la empresa vasca Ubikare presentó Q-CLINIC, una iniciativa pionera que aplica algoritmos cuánticos para transformar la gestión de datos clínicos y que lidera junto a sus partners tecnológicos Vicomtech y Multiverse Computing. Ahora han recibido el premio Ennova Health de Diario Médico & Correo Farmacéutico en la categoría de IA y gestión del dato.

El galardón ha sido recogido por Ángel Díez, CEO & FOUNDER de Ubikare; Gorka Unamuno, Head of Innovation and strategic alliances de Multiverse Computing; y Gonzalo López, Business Developer Manager for Digital Health & Biomedical Technologies Vicomtech.

Q-Clinic es una iniciativa pionera que aplica algoritmos cuánticos para transformar la gestión de datos clínicos, liderada por la empresa Ubikare junto a Vicomtech y Multiverse Computing. Gran parte de la información médica valiosa se genera en lenguaje natural (texto libre o voz), lo que dificulta su estructuración y análisis sin un enorme esfuerzo manual. Esto genera cargas administrativas y barreras para una medicina basada en datos.

La solución de Q-Clinic es ofrecer IA cuántica para una salud más eficiente. Así gracias a la tecnología de compresión de modelos LLM inspirada en computación cuántica de Multiverse Computing se ha desarrollando un sistema de estructuración automática que es más sostenible eficiente, seguro, privado y preciso. El objetivo es ambicioso: reducir hasta un 40% el tiempo administrativo de los profesionales sanitarios. Menos tiempo en el teclado significa más tiempo para lo que de verdad importa: la atención al paciente.

El proceso desarrollado junto a Vicomtech permite identificar y codificar automáticamente entidades clínicas en estándares internacionales como SNOMED CT, LOINC y HL7/FHIR, mejorando la calidad del dato asistencial.

Con Q-CLINIC, Ubikare no solo evoluciona su plataforma NAIHA (Natural & Artificial Intelligence Health Assistant), sino que posiciona a Euskadi como un referente en la transferencia real de tecnologías cuánticas al mundo industrial y sanitario.

El proyecto Q-Clinic, que aspira a llevar la innovación al siguiente nivel, ha sido financiado por Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco a través del programa Smart Industry – Tecnologías Cuánticas 2025 de Grupo SPRI.

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Juan Carlos Santamaría

jsatamaria@ubikare.io

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