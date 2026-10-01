Enrique Tomás incorpora café illy en todos sus establecimientos para elevar la experiencia gastronómica - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de octubre

La alianza entre ambas marcas refuerza una visión compartida basada en la excelencia, la calidad del producto y la voluntad de ofrecer al consumidor una experiencia premium y completa

Dos referentes internacionales de la gastronomía que comparten una misma forma de entender la calidad, el producto y el servicio, unen sus caminos para elevar la experiencia del consumidor. Toda la red de establecimientos de Enrique Tomás incorpora café illy.

Este acuerdo supone un paso natural en la evolución de la propuesta gastronómica de la compañía especializada en jamón, que completa así su oferta con uno de los cafés más reconocidos del mundo. Una alianza construida sobre la similitud entre ambas, empresas familiares, fundadas por Francisco Illy y Enrique Tomás, respectivamente.

Así como los valores compartidos, la excelencia, el cuidado por la materia prima, el conocimiento del producto y la búsqueda constante de la mejor experiencia para el cliente.

Para ambas compañías, la calidad no es únicamente un atributo del producto, sino una filosofía presente en cada etapa del proceso: desde la selección de los mejores ingredientes, hasta la atención al detalle en cada servicio. Esa visión común ha convertido esta colaboración en una evolución coherente, ambas han hecho de la excelencia su principal seña de identidad. Son dos marcas de referencia en sus categorías que se han unido para ser el combo perfecto.

Un cierre a la altura de una experiencia premium

Con esta incorporación, Enrique Tomás, que presumen de servir más de 3.500.000 desayunos al año en sus tiendas, ofrece a sus clientes un servicio completo, donde el mejor jamón encuentra un acompañamiento a su altura en un café reconocido internacionalmente.

La combinación de ambos productos responde a un consumidor cada vez más exigente, que valora el origen, la autenticidad y el cuidado en cada detalle de la experiencia. La alianza refuerza así el posicionamiento premium de ambas compañías y consolida una propuesta diferencial basada en la calidad.

Una alianza con visión internacional

La colaboración adquiere además una especial relevancia gracias a la amplia presencia de Enrique Tomás en aeropuertos, estaciones, áreas de tránsito y destinos turísticos, espacios donde convergen millones de viajeros nacionales e internacionales cada año.

Estos enclaves estratégicos permiten acercar el café illy a un público global acostumbrado a identificar y valorar marcas de referencia internacional, reforzando al mismo tiempo la visibilidad y el posicionamiento de ambas compañías en el canal travel y en ubicaciones de gran proyección.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

illycaffè

Fundada en Trieste en 1933, illycaffè es una empresa familiar italiana cuya misión siempre ha sido ofrecer el mejor café del mundo. La compañía produce un blend único 100 % Arábica, compuesto por 9 variedades diferentes de café.

Cada día se disfrutan más de 10 millones de tazas de café illy en cafeterías, restaurantes, hoteles, cafeterías monomarca, hogares y oficinas de más de 140 países, donde la compañía opera a través de filiales y distribuidores.

Todo lo que se hace en illy está impregnado de belleza y arte, desde su logotipo, diseñado por James Rosenquist, hasta la Illy Art Collection, una colección de tazas decoradas por más de 135 artistas internacionales, así como sus máquinas de café, diseñadas por reconocidos diseñadores de todo el mundo.

Con el objetivo de difundir la cultura de la calidad entre productores, baristas y amantes del café, la compañía creó la Universidad del Café, que actualmente ofrece cursos en 24 países de todo el mundo.

En 2025, illycaffè alcanzó unos ingresos consolidados de 700 millones de euros. www.illy.com

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