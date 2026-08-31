Enrique Tomás, el jamón oficial de los torneos de Premier Padel en España - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca líder de jamón ibérico se suma al Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho y continúa su recorrido por el circuito profesional tras su presencia en Valencia y Málaga

Barcelona, 31 de agosto de 2026 – Tras acompañar al Valencia P1 y Málaga P1, Enrique Tomás llega ahora a Madrid como jamón oficial del Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho, una de las grandes citas del calendario internacional que reunirá en la capital a algunas de las principales figuras del pádel mundial del 29 de agosto al 6 de septiembre.

Esta nueva cita consolida la apuesta de Enrique Tomás por el pádel profesional y por formar parte de grandes acontecimientos deportivos capaces de conectar con públicos nacionales e internacionales. La compañía estará presente en la quinta edición del torneo madrileño, acercando el jamón ibérico a los aficionados de este deporte en uno de los grandes escenarios deportivos de la capital.

El torneo arrancará con las rondas de clasificación, que se disputarán del 29 al 31 de agosto en el Pro Padel Coslada. A partir del 1 de septiembre, el cuadro principal se trasladará al Movistar Arena, donde hasta el 6 de septiembre competirán algunas de las mejores parejas masculinas y femeninas del circuito por uno de los títulos más destacados de la temporada.

Durante el torneo, Enrique Tomás contará con un espacio propio en la zona hospitality, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica protagonizada por el jamón ibérico. La propuesta contará con la presencia de un cortador, que acercará al público la cultura y el ritual del corte de jamón en un entorno vinculado al deporte y la alta competición.

“Nos hace especial ilusión seguir acompañando a los torneos de Premier Padel celebrados en España y hacerlo ahora en una cita tan importante como la de Madrid. Queremos que quienes vivan el torneo también puedan disfrutar del jamón ibérico como parte de una experiencia gastronómica de calidad” - señalan desde Enrique Tomás.

La presencia en el Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho supone un nuevo paso en la estrategia de Enrique Tomás de vincular el jamón ibérico con el deporte y con experiencias que combinan gastronomía y entretenimiento. Una apuesta que permite a la compañía acercarse a nuevos públicos y reforzar su posicionamiento como referente de la gastronomía española.

El recorrido de Enrique Tomás por los torneos de Premier Padel en España continuará después de Madrid. La compañía será también el jamón oficial de las Premier Padel Finals en Barcelona, que se celebrarán del 10 al 13 de diciembre y pondrán el broche final a un año de presencia en las principales citas del circuito en España.

Con este recorrido por Valencia, Málaga, Madrid y Barcelona, Enrique Tomás continúa llevando el jamón ibérico a nuevos escenarios de entretenimiento, reforzando su apuesta por acercar la cultura del jamón a públicos de todo el mundo.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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