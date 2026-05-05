Enrique Tomás nombra a Rafuel nuevo embajador de la marca - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración impulsará nuevas formas de disfrutar el jamón ibérico en la cocina del día a día

El creador gastronómico colaborará con la marca para acercar el ibérico a nuevas generaciones a través de recetas sencillas y formatos digitales

Barcelona, 05 de mayo de 2026 — Enrique Tomás da un paso más en su apuesta por democratizar el consumo del jamón ibérico con la incorporación de Rafael Antonín (Rafuel) como nuevo embajador de la marca. Con millones de visualizaciones en redes sociales, Rafuel se ha convertido en uno de los grandes referentes de la cocina casera en España, gracias a un estilo directo, recetas accesibles y un lenguaje que conecta especialmente con el público joven. Su incorporación responde a un objetivo claro: mostrar que el jamón ibérico no es solo un producto para ocasiones especiales, sino un ingrediente versátil capaz de elevar cualquier plato cotidiano.

Lejos de la figura tradicional del chef, Rafuel ha construido su comunidad enseñando a cocinar sin complicaciones: tortillas, arroces, pasta o platos de cuchara que cualquiera puede replicar en casa. Esa forma de entender la cocina —basada en el producto, el sabor y la sencillez— conecta de forma natural con la filosofía de Enrique Tomás.

Además de su faceta digital, Rafuel es el impulsor del restaurante Casa Rafuel, un espacio donde traslada esa misma visión: cocina honesta, reconocible y centrada en el disfrute.

“El jamón ibérico, protagonista del día a día”

A lo largo del año, la colaboración se traducirá en la creación de recetas, contenidos digitales y acciones conjuntas en las que el jamón ibérico será el eje central. El objetivo es inspirar nuevas formas de consumo, integrándolo en platos habituales y acercándolo a un público más amplio.

“Siempre he defendido una cocina fácil, apetecible y pensada para compartir. El jamón ibérico encaja perfectamente en este tipo de recetas porque aporta muchísimo sabor sin complicar el plato”, explica Rafuel.

Desde Enrique Tomás destacan el valor de esta alianza como un paso natural dentro de su evolución de marca:

“Rafuel representa una nueva manera de entender la cocina: cercana, real y sin artificios. Su forma de comunicar conecta con cómo queremos que se consuma el jamón ibérico hoy”.

El primer hito de esta colaboración tuvo lugar el pasado 19 de marzo, con motivo del Día del Padre, con un sorteo conjunto que marcó el inicio de esta nueva etapa.

Con esta incorporación, Enrique Tomás refuerza su posicionamiento como marca gastronómica contemporánea, capaz de combinar tradición y actualidad, y de seguir acercando el jamón ibérico a nuevos momentos de consumo.

Esta misma semana, coincidiendo con el Día de la Madre, ambas partes han dado un paso más con el lanzamiento de una nueva flauta de jamón elaborada con pan de masa madre. Además, en las próximas semanas, el producto de Enrique Tomás estará presente de forma habitual en las recetas de Rafuel, consolidando así una colaboración viva, cercana y con vocación de continuidad.

Esta unión refuerza el posicionamiento de Enrique Tomás en el sector gastronómico y el valor del jamón ibérico dentro de la cocina, mostrando su versatilidad y su capacidad para aportar un toque diferencial a todo tipo de recetas.

Porque cuando el producto es excepcional, no necesita complicarse: solo encontrar nuevas formas de estar presente en el día a día.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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