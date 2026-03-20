Entrega del Premio Europeo al Talento Empresarial a CPG Consejeros - Entrega del Premio Europeo al Talento Empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.- En una solemne ceremonia que puso de relieve la capacidad de superación del tejido empresarial nacional, la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI) hizo entrega, el pasado viernes, 13 de marzo, del Premio Europeo al Talento Empresarial a la firma CPG Consejeros.

El evento, celebrado en el prestigioso Hotel Marriott Auditorium de Madrid, consistió en un acto de entrega de galardones seguido de una cena de gala que reunió a destacadas personalidades del ámbito empresarial, tecnológico y social.

CPG Consejeros: Un referente en resiliencia y estrategia

La concesión de este premio a CPG Consejeros responde a su excepcional trayectoria y a los sólidos valores que rigen su actividad diaria. La consultora ha sido galardonada por su capacidad para transformar desafíos en oportunidades, destacando especialmente en:

Innovación en la Gestión: Su enfoque disruptivo ha permitido a numerosas organizaciones optimizar sus estructuras operativas en entornos de alta incertidumbre.

Compromiso con el Tejido Empresarial: CPG Consejeros se ha consolidado como un aliado estratégico para pymes y grandes empresas, proporcionando herramientas críticas para su supervivencia y posterior expansión.

Liderazgo en la Recuperación: Gracias a un equipo multidisciplinar de expertos, la firma ha demostrado una visión única para identificar nichos de mercado y mejorar la eficiencia financiera de sus clientes, posicionándose como una de las entidades que liderarán la recuperación económica del país.

Ética y Transparencia: La AEITI ha subrayado la honestidad y la responsabilidad profesional de la firma como pilares fundamentales que garantizan el éxito a largo plazo de sus proyectos.

Sobre AEITI y su compromiso internacional

Fundada en 2019, la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados

internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

Un premio al talento contra la adversidad

El Premio Europeo al Talento Empresarial no es solo un reconocimiento al éxito corporativo, sino un tributo a la lucha contra las dificultades económicas. La gala del 13 de marzo reafirmó que el talento, cuando se combina con la determinación y la estrategia correcta, como en el caso de CPG Consejeros, es el motor principal para avanzar hacia un futuro próspero.



Emisor: Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI

Contacto: Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI

Número de contacto: 686881665