Entrevista a Álvaro García Fernández, CEO y fundador de Preseeente

León, 17 de enero de 2024

La marca Preseeente ha concebido una propuesta única para capturar y regalar tiempo de una manera significativa. Sus relojes de arena sofisticados simbolizan la necesidad de dedicarse tiempo a uno mismo y funcionan como un regalo muy especial. A continuación, Álvaro García Fernández, CEO y fundador de Preseeente, explica más sobre esta idea.

¿Cómo nació la idea del proyecto 'regálate tiempo' que impulsa Preseeente?

La idea nació de un regalo; yo tenía una persona en mi entorno que no estaba pasando un buen momento en términos de salud mental. Para intentar animarla, decidí regalarle un reloj de arena y, durante ese tiempo, tenía que hacer algo que le hiciese feliz. Esta pequeña “tontería” surtió efecto y esa persona se alegraba cada vez que miraba el reloj, pensando que había alguien tan preocupado por ella que le había regalado “tiempo de felicidad”.

Eso me dio una idea: ¿si he podido ayudar a una persona, por qué no a más?

La segunda persona con la que lo probé fue mi madre, se lo regalé sin decir nada, su reacción me dio el empujón final para convertir esa pequeña idea en una empresa.

¿Por qué consideran que es una buena idea regalar un reloj de arena?

Es un símbolo, en una sociedad tan acelerada como la actual y que tanto abusa de la pantalla. Un reloj de arena, sin notificaciones, sin segundero… es el símbolo perfecto para recordarnos que el tiempo es muy valioso y que de alguna forma se acaba. Por lo que es importante dedicarnos tiempo a nosotros y a nuestros seres queridos.

¿Cómo se utiliza el reloj de arena?

Fácil, lo pone en la tarjeta que viene con el reloj.

Disponte a hacer lo que tú quieras.

Dale la vuelta al reloj.

Tómate tu tiempo.

¿Qué elementos incluye el producto?

El producto viene un reloj de arena negra de 16 cm de alto, con un soporte de madera de 2 cm y una tarjeta con la actividad a la que quieres dedicar ese tiempo, con un pequeño cuento por detrás que nos recuerda la importancia de no perder el tiempo y dedicárselo a uno mismo.

¿Es posible personalizar el regalo?

Sí, puedes seleccionar alguna de las actividades que proponemos (tiempo para ti, para yoga, para leer, para música, para relax…). De momento, no es posible elegir fuera de lo que hay ya diseñado, pero estamos trabajando en hacerlo.

¿En qué momentos consideran que es ideal utilizar un reloj de arena Preseeente?

Siempre es un buen momento para dedicarse tiempo a uno mismo, yo personalmente me encanta ponérmelo para leer, además en mi casa es como un código, cuando la arena está cayendo, ese tiempo es mío y nadie puede molestarme, y por supuesto, el móvil lejos.

¿Para quiénes sería ideal este regalo?

Pues me tiro a la piscina, ahora me lo están pidiendo muchos opositores, que están tremendamente enfocados en la oposición y, a veces, dejan de dedicarse tiempo a sí mismos. Tener esos 10, 15 o 30 minutos para ellos y saber que se van a dedicar ese tiempo ayuda a su descanso, a su concentración y a rendir más.

Pero, desde luego, cualquier persona que valore y que quizá haya olvidado dedicarse tiempo a uno mismo, es un buen símbolo para recordárselo.

¿De qué manera se puede adquirir el producto?

Se puede adquirir a través de la web o en una tienda física en León.

