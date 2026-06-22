EQS presenta Q by EQS para incorporar inteligencia nativa de IA a los programas de cumplimiento normativo

Achim Weick - EQS

(Información remitida por la empresa firmante)

Q by EQS integra la inteligencia artificial directamente en los flujos de trabajo de cumplimiento, ayudando a los equipos a transformar la información en acciones concretas mediante supervisión humana y trazabilidad integrada

Madrid, 22 de junio de 2026.- Los modelos de inteligencia artificial de última generación alcanzan actualmente niveles de precisión de hasta el 87 % en tareas reales de cumplimiento normativo, y los cuatro modelos mejor valorados presentan resultados con apenas un punto porcentual de diferencia entre sí. Dado que su rendimiento es prácticamente equivalente, el factor determinante para que la IA resulte útil en el ámbito del cumplimiento ya no es el modelo utilizado, sino el entorno que lo rodea: la experiencia, los flujos de trabajo y la gobernanza.



Estas son algunas de las conclusiones del EQS AI Benchmark Report Volume 2, la primera evaluación del sector sobre el rendimiento de la inteligencia artificial en tareas de cumplimiento normativo. En este contexto, EQS Group presenta hoy Q by EQS, transformando su plataforma de cumplimiento en una solución AI-first mediante la integración de inteligencia artificial nativa directamente en los procesos de compliance.



Q es una capa de inteligencia artificial que opera dentro de las soluciones de cumplimiento de EQS. Unifica las capacidades actuales y futuras de IA de la plataforma en una única capa de inteligencia, funcionando directamente sobre el sistema de registro y con acceso a datos de casos, declaraciones, bibliotecas de políticas, resultados de diligencia debida e historial de flujos de trabajo. Funcionalidades impulsadas por IA como la clasificación inicial de denuncias, la categorización de casos y la asistencia en políticas corporativas ya están disponibles para los clientes, mientras que nuevas capacidades se desplegarán próximamente en la solución de denuncias Integrity Line y en todo el ecosistema EQS Compliance Cockpit.



A lo largo de este año, Q incorporará además capacidades de IA agéntica, es decir, inteligencia artificial capaz de planificar, razonar y ejecutar tareas de múltiples pasos dentro del Compliance Cockpit. Entre ellas figuran la identificación de personas implicadas en denuncias, la detección de contextos similares a partir de investigaciones previas, la evaluación del riesgo asociado a divulgaciones y la realización de análisis comparativos, todo ello bajo supervisión humana, con trazabilidad integrada y dentro del propio sistema de gestión.



El cumplimiento normativo exige un tipo diferente de inteligencia artificial

Los equipos de compliance deben gestionar hoy un volumen creciente de denuncias, relaciones más complejas con terceros y una supervisión cada vez mayor por parte de los consejos de administración, además de demostrar cómo se han tomado sus decisiones.



En muchas organizaciones, el reto ya no consiste en la falta de información, sino en saber qué acciones tomar, cómo establecer prioridades y cómo documentar las decisiones de manera que resistan cualquier proceso de revisión o auditoría.



"Los responsables de cumplimiento están sometidos a una enorme presión para actuar con mayor rapidez, pero la velocidad no puede lograrse a costa de la responsabilidad", afirmó Achim Weick, fundador y consejero delegado de EQS Group. "Nuestros clientes nos confían sus datos más sensibles, desde denuncias internas e investigaciones hasta evaluaciones de riesgos de terceros. Extender esa confianza a la inteligencia artificial implica construir una solución verdaderamente preparada para el cumplimiento normativo".



Capacidades disponibles hoy y funcionalidades agénticas previstas para este año

Las funcionalidades impulsadas por IA ya están disponibles para los clientes de EQS. Q las reúne y amplía con nuevas capacidades de inteligencia aplicada al cumplimiento dentro del Compliance Cockpit.



La futura capa agéntica, prevista para finales de este año, permitirá automatizar flujos de trabajo complejos relacionados con el cumplimiento normativo. A diferencia de las herramientas de IA de propósito general, Q opera dentro del entorno gobernado de EQS, por lo que los datos sensibles no necesitan trasladarse a plataformas externas.



La solución aprovecha el contexto específico del cumplimiento normativo y los sistemas de permisos existentes para generar recomendaciones que los usuarios pueden revisar, validar y documentar. Dependiendo de la tarea y del nivel de control requerido, Q puede mostrar información directamente en la interfaz, actuar como copiloto contextual o ayudar a identificar patrones más amplios a través de flujos de trabajo conectados.



Los primeros casos de uso incluirán:



• Identificación de personas vinculadas: detección automática de individuos implicados en denuncias y bloqueo de acceso al expediente cuando sea necesario.



• Clasificación de denuncias: categorización de los informes recibidos y evaluación de la gravedad de los casos mediante criterios homogéneos.



• Apoyo a investigaciones: localización de informes relacionados o patrones similares, así como resumen de pruebas, transcripciones y traducciones.



• Evaluación de riesgos de divulgación: identificación de riesgos y niveles de criticidad, priorización de los más relevantes y propuesta de medidas de mitigación para facilitar decisiones más rápidas y consistentes.



• Inteligencia de datos: consultas de información y creación de paneles mediante lenguaje natural, además de comparativas anónimas con organizaciones similares dentro del ecosistema EQS (previa aceptación del cliente).



Supervisión humana y trazabilidad como elementos centrales

Q by EQS adopta un enfoque centrado en la gobernanza: las recomendaciones, decisiones y acciones permanecen transparentes, configurables y completamente auditables. Q opera dentro de las estructuras de permisos y controles de auditoría ya existentes en EQS. Q incorpora además mecanismos de transparencia sobre el uso de modelos y datos, configurabilidad a nivel funcional, explicabilidad de resultados e indicadores de confianza cuando procede. Los equipos de cumplimiento pueden decidir dónde la IA interviene, dónde se restringe y dónde se desactiva. Los datos de los clientes nunca se utilizan para entrenar los modelos de IA de EQS.



Con Q, EQS define una nueva categoría: la IA preparada para el cumplimiento normativo, diseñada específicamente para entornos regulados, desarrollada junto a profesionales del compliance y evaluada en función de las tareas que realmente importan. Su objetivo es ayudar a los responsables de cumplimiento a gestionar sus programas al ritmo que exige el negocio, sin renunciar al rigor, el criterio profesional ni la documentación que requiere una gestión eficaz del cumplimiento.



Más información sobre Q by EQS:

https://www.eqs.com/products/q-ai-compliance-software/



Más información en: https://www.eqs.com/.

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