Los errores más comunes al buscar trabajo en Europa y Suiza este otoño-invierno - Beyland

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2026.- Cuando se acerca el otoño, siempre ocurre lo mismo. Con el invierno a la vista, miles de españoles se ponen a buscar trabajo en Europa, y sobre todo en Suiza, uno de los países que más contrata en estos meses y uno de los más virales del momento.

El motivo es el siguiente: la temporada de esquí abre a finales de noviembre o primeros de diciembre, y para llegar a esa fecha con el personal ya instalado y los permisos en regla, los hoteles cierran sus plantillas semanas antes. Por eso las plazas, y sobre todo las que incluyen alojamiento, se cubren entre agosto y octubre. Los que esperan a última hora suelen encontrarse con lo mejor ya ocupado, si es que llegan a conseguir entrevistas.

Con las ganas de dar el salto, muchos se lanzan solos y pasan por alto detalles que pueden estropear una buena oportunidad antes de que empiece. Beyland, la firma española más veterana en la colocación de trabajadores en hoteles en Europa y Suiza, es conocedora de esos tropiezos porque llegan a diario a sus oficinas: personas que ya han perdido meses buscando trabajo online sin conseguir entrevistas, que se han pagado un vuelo y han conseguido alguna entrevista, pero no les han seleccionado, o que directamente han pagado por un alojamiento que no existía. Casi todos estos errores se repiten cada temporada, y casi todos se pueden evitar cuando se sabe que existen y cómo detectarlos antes de que sea tarde.

Pagar un alojamiento antes de verlo

Aunque parezca obvio, el fallo que más dinero resta al que viaja no está en el puesto de trabajo, está en la vivienda. Con la prisa por tener un techo asegurado antes de viajar, muchos aceptan pagar por adelantado una habitación o un piso que solo han visto en fotos. En este terreno hay muchas estafas, más de las que imaginamos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) describe un guión que se repite una y otra vez: un anuncio muy atractivo y más barato de lo normal, un supuesto propietario que dice estar fuera del país y no puede enseñar la casa, y una fianza que piden por adelantado con transferencias difíciles de rastrear.

Los organismos de consumo lo resumen en una regla fácil de recordar: la fianza se paga al firmar el contrato y recibir las llaves, nunca antes, y nunca a alguien de quien no se ha comprobado la identidad. Si piden dinero antes de ver nada, casi siempre es una estafa. Y para quien aterriza en otro país sin nómina local ni contactos, ese primer golpe puede dejarle sin ahorros justo antes de cobrar el primer sueldo.

Viajar sin el contrato firmado

El segundo tropiezo ya sí tiene que ver con el empleo. Una llamada, un mensaje de WhatsApp, un "vente, que aquí hay trabajo" o unos cuantos vídeos en redes sociales que incitan a irse a la aventura, bastan para que algunas personas dejen su empleo en España y compren el billete sin nada por escrito. Al llegar, a veces las condiciones no son las prometidas, y se han documentado casos en que el puesto ni siquiera existe.

Lo prudente es no moverse si no hay de por medio un contrato firmado que deje claro el sueldo, los horarios, las fechas de incorporación y qué pasa con el alojamiento y las comidas.

Y el mismo consejo sirve para la parte legal: la mayoría de papeles deben quedar en regla antes de salir de España, sin confiar en que "ya se resolverá al llegar". Aquí conviene distinguir por destino.

Dentro de la Unión Europea (Alemania, Austria, Países Bajos, Irlanda y demás), un español no necesita permiso de trabajo previo gracias a la libre circulación, aunque sí suele tener que registrarse o empadronarse una vez allí.

Suiza es el caso especial: no pertenece a la UE, pero su acuerdo de libre circulación permite a un español permanecer y buscar trabajo hasta 90 días (3 meses) sin permiso especial.

Cuando un contrato supera ese plazo, hay que registrarse en el ayuntamiento de la localidad donde se va a vivir... en los primeros días tras la llegada. Si nadie menciona ni se ocupa de ese papeleo antes de la salida, es una gran red flag. Igualmente importante es conocer las ayudas que la Unión Europea, o incluso los propios países, conceden.

Los gastos de las primeras semanas

El tercer error es hacer las cuentas mirando solo el sueldo y olvidar lo que cuesta aterrizar. Y aquí lo que más pesa no es cada gasto por separado, sino el orden en que van cayendo.

Lo primero es el techo, y ahí aparece la pescadilla que se muerde la cola: casi nadie alquila una vivienda a alguien que acaba de llegar y todavía no tiene un contrato de trabajo ni una nómina en el país. Así que, mientras se busca algo estable, toca pagar un hostal o un hotel, que por noches sale caro.

Después llega la fianza, que en muchos países es de dos o tres meses por adelantado, más el alta de los suministros. Y aun con piso, encontrar algo a pocos metros del trabajo sería mucha suerte, de modo que casi siempre hay que sumar el transporte. Eso no es solo dinero: son horas de ida y vuelta cada día, sobre todo en una ciudad que aún no se ha visitado.

Para alguien que llega con pocos ahorros, y esa es la situación de la mayoría, ese primer tramo puede comerse el colchón que venía a construir. Por eso vale la pena echar todas esas cuentas antes de salir, y no dejarse llevar solo por la cifra del salario bruto.

Decir que sí a la primera sin comprobar quién hay detrás

El cuarto fallo es la prisa. Con la temporada a punto de cerrarse y el miedo a quedarse sin plaza, mucha gente acepta la primera oferta sin mirar quién la hace.

Comprobar que el hotel existe de verdad (dirección, web, reseñas), que la conversación no se sale de los canales oficiales para quedarse solo en un chat privado y que no piden dinero ni copias del DNI demasiado pronto son gestos que cuestan cinco minutos.

Una oferta legítima aguanta sin problema esas comprobaciones; una falsa, casi nunca.

Además, viajando con una buena agencia se consiguen ofertas en muy buenas empresas, que no están abiertas al mercado de trabajo online o búsqueda en persona, sino sólo por contactos.

Beyland: llegar con lo importante ya resuelto

Casi todos estos errores comparten una misma raíz: dar el paso sin una red de seguridad.

Ahí es donde una agencia de trabajos en Europa y Suiza especializada en hostelería, hoteles y restauración marca la diferencia. La firma, con más de quince años de trayectoria (con la antigua marca Aula inglés), cierra antes de la salida justo las partes que suelen salir caras: el contrato firmado, el alojamiento organizado por el propio hotel (en muchos casos dentro del mismo edificio) y los trámites del permiso de trabajo y otros. No hay pagos por adelantado a desconocidos ni pisos que buscar a ciegas al llegar, ni dudas sobre el contrato que queden sin resolver antes de viajar.

De este modo, el trabajador viaja con el empleo y el techo asegurados, y puede centrarse en lo que de verdad importa una vez allí: hacer bien su trabajo y adaptarse al país. La agencia trabaja solo con hoteles de montaña y zonas rurales, entornos de naturaleza y desconexión donde una temporada bien hecha suele abrir la puerta a quedarse con un contrato más largo.

La recomendación con la que insiste la agencia es la siguiente: la ilusión por marcharse no debería hacer bajar la guardia. Es importante asegurarse que la agencia cuenta con una sede física y años de experiencia probada. Comprobar, firmar y no pagar nada a ciegas es lo que separa una buena experiencia de un disgusto que se podía haberse evitado.

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