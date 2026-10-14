Las escapadas de otoño crecen un 24% y 7 de cada 10 viajeros optan por destinos nacionales

El Retior de Madrid en otoño - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

Tarragona y Madrid son los destinos más demandados para viajes nacionales, mientras que Roma, Budapest y París son los destinos europeos preferidos

El precio medio por noche de hotel solo crece un 1% respecto a 2025 y se sitúa en 149 euros

Marco de Jerez y Rioja acaparan las reservas de alojamiento para escapadas de enoturismo

BARCELONA, 14

El otoño se consolida como la temporada preferida por los viajeros españoles para escapadas cortas a destinos cercanos. Así lo ponen de manifiesto los datos de ATRÁPALO, plataforma online líder en viajes y experiencias, que muestran cómo las reservas de escapadas de una a cuatro noches para octubre y noviembre crecen un 24% frente a 2025 y el 72% tiene como destino España.

El destino más solicitado en otoño es la provincia de Tarragona, con un 8,5% de las reservas, seguida muy de cerca por Madrid (8,15%) y entre ambas suman uno de cada seis viajes. Sevilla (+86%), Málaga (+82%) y Cádiz (+77%) son las provincias que más crecen en otoño.

El precio medio por noche de hotel nacional se sitúa en 149euro, prácticamente igual que hace un año (+1%). Entre los destinos nacionales más demandados, Tarragona tiene el precio más caro (192,84euro por noche) y Barcelona, el más barato (137,93euro).

"Las escapadas de otoño ganan cada vez más protagonismo en la agenda del viajero español", explica Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO. "Son escapadas cortas, de 1,89 noches de media, y con planificación: la mitad de las reservas de hotel nacional se hace con 55 días o más de antelación".

Los datos de la plataforma, que excluyen las reservas para el puente del Pilar, indican que Barcelona (110 días) y Sevilla (98 días) son los destinos que más se planifican, mientras que Almería (56 días) y Tarragona (72 días) concentran las decisiones más próximas al viaje.

Los viajes internacionales, que suponen el 28,2% del total y crecen un 12%, apuestan por la escapada urbana europea. Francia (6,4%), Italia (5,7%) y Reino Unido (3,2%) encabezan la demanda por país, con París como gran protagonista: sus reservas de hotel crecen un 145%. En vuelo+hotel, Roma lidera las escapadas urbanas del otoño (+79%), seguida de Budapest, París y Londres, con un precio por noche de entre 275 euro y 425 euro.

La alternativa del enoturismo

La vendimia y el otoño convierten a las regiones vitivinícolas en un destino especialmente atractivo para las escapadas de otoño. Según los datos de ATRÁPALO, el Marco de Jerez lidera la lista de las regiones vitivinícolas más demandadas, con el 57,5% de las reservas de alojamiento, seguido por Rioja (35,6%). Otras regiones preferidas por los viajeros españoles son Ribera del Duero, Rías Baixas y Priorat.

Cada región tiene su propio perfil. En Rioja la escapada es corta y de decisión rápida: 1,5 noches de media, con un precio medio por noche de 128euro y 29 días de antelación, con Logroño como base para el 63% de los viajeros y localidades como Laguardia, Haro o Santo Domingo de la Calzada como alternativas entre viñedos. La Ribera del Duero es la opción más económica, con 116euro por noche y una antelación de reserva de solo 24 días.

En cambio, en el Marco de Jerez el viaje se alarga hasta 2,6 noches y el precio aumenta a 185euro por noche, ya que el vino se combina con la costa: El Puerto de Santa María reúne el 58% de las estancias, por delante de Jerez de la Frontera (33%) y Sanlúcar de Barrameda (9%).

La estancia se prolonga aún más en Rías Baixas, con una estancia media de 2,9 noches y un precio medio de 139,31euro, mientras que Priorat tiene la antelación más corta (9 días) y el precio por noche más económico (92,5euro de media) para una estancia media de 1,5 días. El precio medio por noche en estas cinco regiones vitivinícolas es de 168euro, según ATRÁPALO.

"Jerez y Rioja concentran más de nueve de cada diez reservas de alojamiento en las grandes regiones del vino, con escapadas cortas que se deciden en menos de un mes", comenta Roberto Ramos. "Se trata de una opción atractiva para los viajeros donde el vino se combina con la escapada urbana y el patrimonio artístico", añade.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Emisor: Atrápalo

Contacto: Mónica Rodriguez, Communication Specialist de ATRÁPALO, monica.rodriguez@atrapalo.com