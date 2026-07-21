Escuela Navega imparte la Licencia de Navegación en Mallorca ante la futura actualización del Reglamento

Embarcación de Escuela Navega - Escuela Navega

(Información remitida por la empresa firmante)

Palma de Mallorca, 21 de julio de 2026. - Cada vez son más las personas que buscan obtener la Licencia de Navegación en Mallorca para disfrutar del mar con seguridad. Mientras el antiguo "titulín" sigue siendo uno de los términos más buscados en Internet, el sector náutico se prepara para la llegada de un nuevo Reglamento General de la Navegación de Recreo que dará aún más protagonismo a la formación práctica

Quienes buscan en Internet "titulín Mallorca" suelen descubrir rápidamente que esta titulación ya no existe con esa denominación. Desde hace años, el antiguo titulín fue sustituido por la Licencia de Navegación, una acreditación oficial que se ha convertido en la forma más sencilla de iniciarse en la navegación recreativa.



Lejos de reducir el interés, este cambio ha coincidido con un aumento de la demanda. Cada vez más personas buscan cómo obtener la Licencia de Navegación en Mallorca para manejar una embarcación de recreo, disfrutar del mar con seguridad o utilizar una moto de agua.



En este contexto, Escuela Navega se ha consolidado como la escuela líder de formación náutica en la isla. Con más de 700 reseñas de cinco estrellas en Google, es la escuela náutica oficial mejor valorada de Mallorca, un reconocimiento que refleja la confianza de cientos de alumnos y su apuesta por una formación práctica a muy buen precio.



Según explica Verónica Relancio, CEO de Escuela Navega y profesional con más de veinte años de experiencia en formación náutica, muchas personas siguen utilizando el término "titulín" porque es el nombre con el que históricamente se conocía esta titulación.



"Prácticamente todos los días recibimos consultas de personas que preguntan por el titulín en Mallorca. Les explicamos que hoy la titulación oficial es la Licencia de Navegación y que ofrece incluso más posibilidades que el antiguo titulín. En Escuela Navega queremos que las cuatro horas de prácticas en Cala Gamba no sean un trámite, sino una experiencia real en el mar. La metodología se basa en grupos reducidos, atención personalizada y una enseñanza centrada en la práctica. El objetivo es que cada alumno salga con la confianza necesaria para manejar una embarcación con seguridad".



Mallorca, un entorno privilegiado para aprender a navegar

Baleares se ha consolidado como uno de los principales destinos náuticos del Mediterráneo. Con más de 80 puertos deportivos y alrededor de 20.000 amarres, Mallorca reúne unas condiciones excepcionales para iniciarse en la navegación recreativa.



Las prácticas de Escuela Navega se realizan desde el Club Náutico Cala Gamba, en plena Bahía de Palma y muy próximo a zonas como Can Pastilla, Coll den Rabassa, El Arenal, Llucmajor y Sa Torre permitiendo a los alumnos aprender directamente en el mar y enfrentarse a situaciones reales de navegación desde el primer día.



Una titulación adaptada a la navegación actual

La Licencia de Navegación en Mallorca, que sustituyó al antiguo titulín, permite manejar embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora, navegar hasta 2 millas de un puerto o lugar de abrigo y manejar motos de agua de cualquier potencia.



A diferencia de otras titulaciones náuticas, no requiere superar un examen oficial, ya que la formación está orientada a la práctica, la seguridad y el aprendizaje de las maniobras fundamentales para navegar con confianza.



La importancia de la formación también ha sido puesta de relieve recientemente por la Dirección General de la Marina Mercante, que trabaja en el futuro Reglamento General de la Navegación de Recreo. Entre las novedades anunciadas figura la creación de una licencia específica para motos de agua, así como la incorporación de prácticas reglamentarias obligatorias para quienes quieran obtener la habilitación para manejarlas dentro de los títulos náuticos de recreo.



Para Verónica Relancio, esta evolución normativa confirma una tendencia que el sector lleva años impulsando.



"La navegación recreativa es cada vez más accesible, pero también exige una mayor preparación. Que la futura normativa refuerce la formación práctica demuestra que aprender a navegar con seguridad es la mejor inversión para cualquier persona que quiera disfrutar del mar con responsabilidad".



La directora de Escuela Navega considera que estas medidas contribuirán a mejorar la seguridad en el mar y a que los nuevos patrones adquieran una mayor experiencia antes de manejar una embarcación o una moto de agua de forma autónoma.



Esta combinación de accesibilidad, utilidad y formación práctica explica que la Licencia de Navegación sea actualmente una de las titulaciones náuticas más demandadas por quienes desean iniciarse en el mar.







Contacto

Nombre contacto: Verónica Relancio

Descripción contacto: CEO Escuela Navega

Teléfono de contacto: 618325828





Imágenes

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Pie de foto: Embarcación de Escuela Navega

Autor: Escuela Navega