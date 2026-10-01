España gasta 2.782 millones en clases particulares; Learnis Mind propone enseñar a estudiar - Learnis

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de octubre

El refuerzo escolar privado ha crecido un 65% desde antes de la pandemia y llega ya a uno de cada cuatro estudiantes. La red educativa Learnis propone, con su programa Learnis Mind, un enfoque alternativo: en lugar de volver a explicar la materia, enseñar al alumno a estudiarla de forma autónoma.

Con la llegada de los primeros exámenes del curso, miles de familias españolas recurren cada otoño a profesores particulares, academias o sesiones semanales de refuerzo cuando las notas no responden a lo esperado. Se trata de una respuesta habitual y, con frecuencia, eficaz a corto plazo. Sin embargo, los datos indican que cada vez más hogares la prolongan en el tiempo.

Un sector en plena expansión

Durante el curso 2023-2024, el sector de las clases particulares movió 2.782 millones de euros en España, un 65 % más en términos nominales que en el curso 2019-2020, según un estudio de EsadeEcPol elaborado a partir de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio atribuye este crecimiento a que quienes ya utilizan estos servicios lo hacen durante más meses y, en algunos casos, con un gasto mayor, y no a que haya más familias contratándolos.

El fenómeno está muy extendido. Según el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", uno de cada cuatro estudiantes españoles de entre 6 y 18 años recibe clases particulares, y las familias con mayor renta destinan a ellas un 18 % más que las de menos recursos.

Un apoyo que se prolonga

El refuerzo tradicional suele centrarse en la asignatura: repasar el temario, resolver ejercicios y preparar el siguiente examen. Desde Learnis señalan que este modelo funciona mientras el profesor está presente. Sin embargo, cuando la dificultad de fondo reside en la forma de estudiar del alumno, el problema reaparece con cada nuevo tema y con cada nuevo curso.

A juicio de la red educativa, el riesgo de un apoyo prolongado es que el estudiante apruebe sin ganar autonomía. Cada asignatura difícil acaba exigiendo más horas de ayuda, y la dependencia termina formando parte de la rutina familiar.

Explicar la materia o enseñar a estudiarla

Learnis Mind es el programa de método de estudio personalizado de Learnis, red educativa presente en Italia, España y Estados Unidos. A diferencia del refuerzo convencional, sus tutores no explican matemáticas ni historia, sino la manera de estudiarlas.

El programa comienza con un diagnóstico. Un test analiza las estrategias de estudio del alumno, sus creencias sobre su propia inteligencia, su nivel de confianza y su ansiedad. A continuación, un tutor observa al estudiante mientras trabaja con sus propios apuntes para identificar en qué punto se bloquea: la comprensión, la organización de los contenidos o la memorización.

A partir de ese diagnóstico, el programa entrena lo que denomina Fundamentos del Aprendizaje, desarrollados junto a investigadores del CNR, el Consejo Nacional de Investigación de Italia. Se trata de operaciones como definir con precisión, distinguir conceptos próximos o explicar una idea con palabras propias. Posteriormente, el alumno aplica ese método a sus asignaturas, con un acompañamiento individual que se revisa y se ajusta con el tiempo.

Alto impacto y bajo coste

El enfoque se alinea con una de las conclusiones más consolidadas de la investigación educativa. La Education Endowment Foundation es un organismo británico de referencia internacional en educación basada en la evidencia. Califica la metacognición y la autorregulación, es decir, enseñar a los alumnos a reflexionar de forma explícita sobre su propio aprendizaje, como estrategias de impacto muy alto y coste muy bajo. Según la fundación, están respaldadas por una evidencia amplia y se asocian a una media de ocho meses adicionales de progreso.

Según Learnis, esa capacidad de observar cómo se estudia, decidir qué hacer y comprobar si ha funcionado es precisamente la que Learnis Mind trabaja con cada alumno.

La autonomía como medida del éxito

La principal diferencia con el refuerzo tradicional, según la red educativa, reside en el objetivo final. El programa no mide su éxito por las horas que el alumno pasa con el tutor, sino por las que deja de necesitar. El papel del tutor, sostienen, debe perder peso a medida que el estudiante gana autonomía.

"El objetivo no puede ser que una persona termine un curso necesitando la ayuda constante de quien le ha enseñado. Debería suceder exactamente lo contrario", afirman desde Learnis.

Con un gasto anual de miles de millones de euros en apoyo escolar, el programa plantea a las familias una cuestión: qué parte de esa inversión sirve para aprobar el próximo examen y qué parte para que el alumno sea capaz de afrontar el siguiente por sí solo.

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