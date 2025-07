Estudio de Aon: La mayoría de las empresas no están preparadas para las leyes de transparencia salarial

(Información remitida por la empresa firmante)

Las organizaciones siguen centradas en el cumplimiento normativo en lugar de adoptar la transparencia como una prioridad estratégica

Madrid, 29 de julio de 2025.-

Aon ha compartido los resultados de su Estudio Global de Transparencia Salarial 2025, '2025 Global Pay Transparency Study'. A pesar de la creciente presión regulatoria y las expectativas cambiantes de los empleados, solo el 19% de las organizaciones encuestadas a nivel mundial se consideran preparadas para la transparencia salarial. El estudio recoge datos de más de 1.400 organizaciones en más de 40 países.



En España, el porcentaje de organizaciones que se consideran "no preparadas" ha mejorado hasta el 14% (frente al 18% del estudio anterior). Sin embargo, persisten grandes diferencias regionales: en Asia el 48% de las empresas se declaran no preparadas, en LATAM el 40% y EMEA el 26%. Claramente, España está en el grupo de países mejor posicionados.



"La transparencia salarial ya no es solo una exigencia normativa ni una expectativa creciente por parte de los empleados, es una oportunidad estratégica para que las organizaciones fortalezcan su propuesta de valor y consoliden su posicionamiento como empleadores de referencia en un mercado cada vez más competitivo", afirma Ramón Vera, Managing Director de Aon Wealth & Talent Solutions.



El cumplimiento normativo prevalece sobre la cultura

El estudio de Aon revela que la mayoría de las empresas están respondiendo a la normativa de forma reactiva. El 60% de las empresas encuestadas (67% en España) aplica los requisitos de transparencia salarial de manera selectiva según la geografía (principalmente donde es legalmente obligatorio), en lugar de adoptar una estrategia unificada y global alineada con valores como la justicia salarial y la igualdad de oportunidades. El "cumplimiento normativo" es el principal impulsor de los esfuerzos de transparencia, superando en un 40% a otras consideraciones.



La comunicación es un área clave para la gestión de la transparencia salarial y el estudio muestra que se está avanzando, ya que el 59% (57% en España) de las organizaciones consideran que sus empleados comprenden la política salarial establecida, y el 59% (48% en España) confía en que los managers estén formados para hablar eficazmente sobre compensación. Respecto a la publicación de las bandas salariales en las ofertas de empleo, a nivel global el 21% de las organizaciones las publican. Destaca el dato de España, donde solo lo hace el 7% de las empresas.



"En España el salario sigue siendo un asunto tabú, presentando la nueva normativa de transparencia un auténtico reto para muchas empresas, que ven cómo las nuevas generaciones reclaman cada vez un mayor nivel de transparencia, algo que chocha con políticas de confidencialidad salarial muy arraigadas en nuestra sociedad", afirma Jorge Herraiz, Director de Aon Talent Advisory en España.



Señales de avance

A pesar de las carencias actuales, el informe destaca focos de avance. El 71% de las organizaciones (72% en España) afirma que su preparación para la transparencia salarial ha mejorado en el último año. Con la Directiva de Transparencia Salarial de la UE, cuya transposición deberá producirse en menos de un año y las nuevas normativas emergiendo a nivel global, Aon recomienda evolucionar desde un cumplimiento táctico hacia una acción estratégica.



