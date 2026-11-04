Los estudios de arquitectura cierran 2026 con una asignatura pendiente: formar a sus equipos en IA

Formar a los equipos de arquitectura en inteligencia artificial - The Factory School

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de noviembre de 2026.-

El AI Act exige a las empresas adoptar medidas para fomentar las competencias en IA de sus trabajadores. The Factory School señala la importancia de preparar a los profesionales para integrar estas herramientas con criterio y responsabilidad

Cada vez son más las empresas españolas que incorporan inteligencia artificial a su actividad profesional. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados el 22 de octubre, el 33,6 % de las empresas de diez o más empleados utilizaba IA en el primer trimestre de 2026. En el sector de la construcción, el porcentaje alcanzaba el 22,6 %.



Sin embargo, incorporar estas herramientas de IA no garantiza que los diferentes departamentos o equipos sepan utilizarlas correctamente. El artículo 4 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), aplicable desde febrero de 2025, establece que las empresas que utilizan sistemas de IA deben adoptar medidas para fomentar la alfabetización en IA de su personal. La normativa no exige certificados específicos, pero sí que las competencias se adapten al perfil profesional y al contexto del uso.



Saber utilizar IA no significa saber integrarla en un proyecto

En arquitectura, utilizar inteligencia artificial implica mucho más que generar imágenes o automatizar tareas. Los profesionales deben saber verificar información técnica, detectar errores, proteger datos confidenciales y mantener el control sobre las decisiones del proyecto.



"En muchos estudios ya ha entrado la IA, pero cada persona usa una herramienta distinta, sin criterio común y sin saber qué datos del cliente o del proyecto está compartiendo", explica Óscar Martín, director del área de IA de The Factory School. "Quien firma la memoria o el informe sigue siendo el responsable final, no la herramienta. Por eso formar al equipo no es solo cumplir la norma, es lo que separa probar herramientas de integrarlas en el proyecto con garantías y metodología".



Para responder a estas necesidades, The Factory School ofrece el Curso de IA para Arquitectura, que aborda la aplicación de estas tecnologías en todo el proceso de desarrollo del proyecto arquitectónico, desde el análisis y la conceptualización, pasando por la adecuación a normativa, hasta su documentación y entrega. Por su parte, el Curso de IA para Interiorismo se centra en su integración en todo el proceso de diseño de un proyecto de interiores; desde el briefing y los procesos creativos hasta la visualización y la comunicación con el cliente.



La formación en IA, una prioridad para 2027

El cierre del año es un momento para que los estudios revisen sus procesos y planifiquen la formación de sus equipos. The Factory School recomienda establecer criterios comunes sobre qué herramientas utilizar, qué información compartir y cómo revisar los resultados generados mediante inteligencia artificial.



Los programas de IA para Arquitectura e Interiorismo de The Factory School cuentan con título propio universitario de 20 ECTS por UTAMED, Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo, y están orientados a aplicar estas tecnologías en proyectos profesionales.



Con 2027 a la vista, el reto para los estudios ya no es únicamente incorporar inteligencia artificial, sino preparar a sus equipos para utilizarla con criterio, control y responsabilidad.





Emisor The Factory School

Contacto

Nombre contacto: Carme Martínez Ferris

Descripción contacto: Executive Content & Design

Teléfono de contacto: 689664498



