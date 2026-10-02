Europa Education amplía su presencia internacional con la incorporación del Grupo italiano Plena Education

Alessandro Montel y Otilia de la Fuente - Europa Education

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de octubre.-

La operación extiende la presencia académica del Grupo educativo a España, Portugal, Andorra e Italia y supone un paso decisivo dentro de su estrategia de internacionalización. Plena Education reúne seis instituciones especializadas, alrededor de 5.300 estudiantes, cerca de 90 programas académicos y 14 campus en seis ciudades italianas. La adquisición refuerza el modelo académico de Europa Education y crea nuevas oportunidades de colaboración, movilidad e iniciativas académicas conjuntas

Europa Education ha dado este jueves un nuevo paso en su estrategia de crecimiento internacional con la adquisición de Plena Education, uno de los principales grupos italianos de Educación especializado en Artes Creativas. Esta operación refuerza el amplio modelo académico del Grupo en todas las áreas de conocimiento, marca su entrada en Italia y amplía su presencia académica a un cuarto país europeo, junto con España, Portugal y Andorra.



La adquisición refuerza el modelo académico diferencial de Europa Education con la incorporación de seis instituciones de referencia con más de 5.300 estudiantes, cerca de 90 programas académicos y 14 campus distribuidos en seis ciudades italianas.



Con una comunidad en la que aproximadamente el 19 % del alumnado es internacional, Plena Education aporta una sólida implantación en Italia y una oferta académica de gran reputación.



El grupo italiano está integrado por seis instituciones de reconocido prestigio con una amplia trayectoria en diferentes ámbitos de las artes creativas, lo que permitirá a Europa Education reforzar su presencia en disciplinas vinculadas con diseño, arte, música, moda, cine, gastronomía y comunicación. Estas capacidades amplían y refuerzan el modelo académico del Grupo y sustentan un Hub Europeo de Diseño y Creatividad que conecta el Creative Campus de la Universidad Europea, IADE y Plena Education.



"La entrada en Italia cambia la dimensión de Europa Education y representa un paso muy importante dentro de nuestro proyecto de internacionalización. Plena Education incorpora a nuestro Grupo instituciones con una gran trayectoria, marcas reconocidas, profesionales excelentes y una relación muy estrecha con las industrias creativas. Queremos preservar todo ese valor y poner a su disposición nuestra experiencia para construir nuevas oportunidades para nuestros estudiantes", ha señalado Otilia de la Fuente, CEO de Europa Education Group.



El modelo académico de las instituciones de Europa Education abarca todas las áreas de conocimiento y se basa en el aprendizaje experiencial, la innovación, la empleabilidad y la conexión con el entorno profesional. Plena Education aporta una profunda especialización y una estrecha relación con las industrias creativas. El Hub Europeo de Diseño y Creatividad es un ejemplo de las oportunidades que genera esta red académica más amplia.



"Esta operación nos permitirá iniciar una etapa con más capacidad para crecer y proyectar internacionalmente nuestras instituciones. Lo haremos preservando aquello que ha hecho fuertes a nuestras escuelas", ha explicado Alessandro Montel, CEO de Plena Education.



Europa Education considera que el principal valor de Plena Education reside en la experiencia de sus equipos, el reconocimiento de sus marcas y sus relaciones con las industrias creativas. Por este motivo, la integración no se plantea como un proceso de uniformización, sino como una oportunidad para reforzar cada institución y conectar sus capacidades con una red educativa internacional.



Hasta esta operación, Europa Education contaba con instituciones académicas en España, Portugal y Andorra. La entrada en Italia consolida una plataforma educativa en grandes mercados del sur de Europa y confirma el foco europeo de su estrategia de crecimiento. El Grupo continuará también desarrollando su actividad internacional en Latinoamérica.







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