EverC presenta Scam Network Intelligence, impulsada por IA para interrumpir el fraude en línea

La solución mapea toda la infraestructura de estafas a través del comercio electrónico, las redes sociales y los mercados de pagos

EverC, ahora parte de G2 Risk Solutions, anunció hoy Scam Network Intelligence, una solución impulsada por inteligencia artificial (IA) que expone redes de estafas para ayudar a los mercados digitales a detectar e interrumpir el fraude.



Las estafas son actualmente el mayor impulsor de pérdidas por fraude a nivel mundial, representando el 23 % de las transacciones fraudulentas en 2024, con pérdidas que alcanzaron 1 billón de dólares. Para abordar el aumento del fraude en los sectores de pagos y comercio electrónico, la solución Scam Network Intelligence ofrece a los mercados visibilidad sobre las redes detrás de las estafas en línea.



La solución tiene la capacidad de identificar y mapear cómo los estafadores alcanzan y atraen a sus víctimas, a través de redes publicitarias, portales de soporte falsos, aplicaciones de mensajería y redes sociales. Al identificar agrupaciones de estafas de manera temprana, el ecosistema de pagos puede reducir los puntos ciegos y prevenir daños a los consumidores.



"El fraude es cada vez más sofisticado y se mueve a través de múltiples canales, lo que hace imposible depender únicamente del monitoreo de transacciones", dijo Melissa Sutherland, directora de riesgos de EverC. "Nuestra solución Scam Network Intelligence revela redes de fraude interconectadas, evaluando sus estrategias, técnicas y metodologías en conjunto, en lugar de centrarse en URL sospechosas individuales, ofreciendo a nuestros socios una visión completa de cómo operan las estafas en distintas plataformas. Esto nos permite detectar e interrumpir el fraude antes de que ocurra".



Scam Network Intelligence proporciona inteligencia de nivel de aplicación de la ley, que identifica entidades de alto riesgo y patrones de actividad ilícita coordinada. Con estos conocimientos, los equipos pueden bloquear actividades sospechosas, prevenir el abuso de marcas y escalar riesgos críticos para tomar decisiones más inteligentes y rápidas.



Para obtener más información sobre Scam Network Intelligence, hacer clic aquí.



Acerca de EverC

Ahora parte de G2 Risk Solutions, EverC es una empresa innovadora y orientada a una misión de gestión de riesgos, que utiliza tecnología central de inteligencia artificial para combatir a los actores maliciosos y fomentar el crecimiento del comercio electrónico, promoviendo un ecosistema digital más seguro para todos. Aprovechando un sólido conjunto de datos, las soluciones de EverC identifican los patrones que señalan riesgo, generando inteligencia profunda y perspectivas holísticas para mapear el universo de riesgo único de cada cliente. EverC ayuda a mercados, proveedores de pagos, adquirentes y bancos a mitigar riesgos mientras mejora la eficiencia operativa, permitiéndoles centrarse en el crecimiento de los ingresos y la expansión escalable.

