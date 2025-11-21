Eviden lanza GEMMA V9, diseñada para apoyar a los servicios europeos ante situaciones de alto riesgo

(Información remitida por la empresa firmante)

Eviden, la marca de productos de Atos Group líder en computación avanzada, productos de ciberseguridad, sistemas de misión crítica e inteligencia artificial aplicada, anuncia el lanzamiento de GEMMA V9, una actualización mayor de su plataforma insignia de gestión de emergencias, GEMMA

Madrid, 21 de noviembre.- Esta nueva versión, ya disponible, marca un hito significativo en las comunicaciones de seguridad pública de próxima generación, incorporando potentes capacidades alineadas con los estándares europeos de Next Generation 112 (NG112), así como nuevos módulos específicos para Servicios de Emergencias Médicas (EMS) y operaciones de Bomberos y Rescate.



GEMMA es un sistema integrado de emergencias diseñado para apoyar a los Puntos de Atención de Seguridad Pública (PSAPs) y a las Organizaciones de Respuesta a Emergencias (EROs) en la prestación de respuestas rápidas y eficaces. Facilita la coordinación entre los centros de mando y el personal sobre el terreno, gestionando todo el ciclo de vida de las situaciones de emergencia y crisis: desde la recepción inicial de la llamada y la asignación de recursos, hasta el guiado de los primeros intervinientes y la escalada del incidente cuando es necesario. Con más de 25 años de experiencia apoyando misiones críticas en Europa y en otros países, la plataforma GEMMA de Eviden permite a los servicios de emergencia actuar con decisión y eficiencia en situaciones de alto riesgo, gracias a su interoperabilidad avanzada, conocimiento situacional en tiempo real y sistemas de apoyo a la decisión basados en datos.



Principales innovaciones de GEMMA V9



• Módulo GEMMA NG112 para PSAPs – Núcleo de comunicaciones preparado.

GEMMA incorpora ahora comunicaciones de emergencia multimedia —voz, vídeo, texto en tiempo real y datos— totalmente compatibles con los estándares NG112 y NG9-1-1 más recientes. Esto garantiza la interoperabilidad entre centros de llamadas de emergencia y equipos sobre el terreno tanto en Europa como internacionalmente.



• Módulo GEMMA para Servicios de Emergencias Médicas (EMS). Diseñado para paramédicos y operadores de emergencias médicas, este módulo proporciona triaje de pacientes en tiempo real, asignación óptima de recursos y compartición segura de datos médicos, permitiendo decisiones rápidas e informadas desde la atención inicial hasta la transferencia al hospital.



• Módulo GEMMA para Bomberos y Rescate. Desarrollado específicamente para operaciones de extinción y rescate, mejora el mando y control del incidente mediante geolocalización, evaluación dinámica de riesgos y seguimiento integrado de recursos, garantizando una coordinación precisa durante misiones críticas.



"Con esta nueva versión de GEMMA, hacemos realidad la seguridad pública de próxima generación", afirmó Bernard Payer, Vicepresidente Senior y Responsable de Sistemas de Misión Crítica en Eviden, Atos Group. "Integrando capacidades nativas NG112 y módulos especializados para EMS y Bomberos y Rescate, ayudamos a las organizaciones de emergencias a mejorar la colaboración, reforzar la inteligencia situacional y, en última instancia, salvar más vidas".



Una plataforma unificada y colaborativa para agencias de seguridad pública

Con esta actualización, GEMMA consolida su posición como una plataforma modular e integral que conecta a los Centros de Comunicaciones de Emergencia (ECCs), los primeros intervinientes y las agencias colaboradoras dentro de un ecosistema digital unificado. Su arquitectura flexible permite la integración fluida con sistemas heredados y con nuevas tecnologías basadas en IoT e IA, acompañando a las organizaciones en su transformación digital hacia unas operaciones de seguridad pública plenamente conectadas.







