De la exclusión a la oportunidad: cómo las Fintech impulsan la inclusión financiera según BNKA

(Información remitida por la empresa firmante)

Las fintech están desempeñando un papel fundamental en el avance de la inclusión financiera a nivel mundial, facilitando el acceso, la administración y la interacción de segmentos desatendidos con los servicios financieros. Un claro ejemplo de esta revolución financiera es BNKA, una fintech dedicada a migrantes y expatriados. Con su enfoque innovador y accesible, está inaugurando una nueva era para este segmento tradicionalmente desatendido

Madrid, 17 de junio de 2024.-

En la actual era digital, las Fintech han emergido con fuerza innovando y revolucionando el sector al abrir nuevas oportunidades de inclusión financiera. Instituciones y entidades como la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) están impulsando iniciativas para asegurar y promover un acceso financiero inclusivo.



Desde 2009, la AFI ha formulado más de 1.700 políticas y regulaciones por sus propios medios en todo el mundo, un pulsómetro que marca una nueva era en cuanto a expansión y accesibilidad de los servicios financieros. Asimismo, las fintech están realizando una labor destacada para garantizar la inclusión financiera a nivel mundial, especialmente en América Latina y, en particular, en Argentina. En los últimos cinco años, la proporción de adultos que poseen una cuenta bancaria en los países en desarrollo ha aumentado considerablemente hasta un 71%, según el informe Global Findex realizado por el Banco Mundial con datos de hasta 2021. Estas afirmaciones están en línea con el estudio sobre el Estado de la Inclusión Financiera en Argentina 2023 realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este revela que el ecosistema fintech ha crecido rápidamente, impulsado por el aumento de startups financieras y una mayor aceptación de los consumidores. En el caso particular de Argentina, la Cámara Argentina de Fintech (CAF), en su informe Ecosistema Fintech en Argentina - Análisis y Perspectivas de 2023 desvela que las fintech locales también han experimentado un crecimiento notable.



Las fintech han desempeñado un papel fundamental en este proceso, abordando y superando muchísimos obstáculos existentes, y estableciéndose como catalizadoras de una integración económica global. Un claro ejemplo de esta revolución es BNKA, una fintech global que a través de su plataforma ofrece innovadoras soluciones financieras de simple acceso a migrantes y expatriados. La inclusión financiera no se limita a proporcionar servicios financieros básicos; también implica garantizar que estos se utilicen de manera efectiva y equitativa, independientemente de la situación económica, el género, el lugar de residencia u otras circunstancias. En este sentido, la empresa se posiciona como un agente de cambio al eliminar las barreras burocráticas y crear nuevas oportunidades financieras en el continente europeo.



La propuesta de BNKA está orientada a apoyar a los migrantes en su adaptación a un nuevo país, proporcionando una billetera multimoneda que les permite gestionar su dinero como si fueran locales. Con esta app, los usuarios pueden solicitar un IBAN para operar en euros y disponer de una tarjeta para realizar pagos en cualquier lugar que acepte VISA, facilitando así sus finanzas personales en este nuevo entorno.



Cabe destacar que BNKA se puede utilizar tanto en Europa como en Argentina, donde también provee un CVU en pesos argentinos para operar de manera local. Con esta filosofía, los usuarios de la plataforma pueden disfrutar de una solución multimoneda que incluye la moneda de su país de origen. La empresa está en plena expansión, pronto estará disponible en países como Perú y Colombia durante este 2024.



Bnka: fintech creada en 2023, ofrece soluciones financieras a migrantes latinos que viven en Europa.



Emisor: Bnka

Contacto

Nombre contacto: En Ke Medio Broadcasting S.L.

Descripción contacto: DG

Teléfono de contacto: 912792470