Fagor Comfort Solutions lanza su campaña de invierno junto a los Hermanos Pou - Fagor Comfort Solutions
(Información remitida por la empresa firmante)
La campaña conecta la cultura de la preparación de los Hermanos Pou con la forma en que Fagor Comfort Solutions entiende el confort: como la suma de producto, instalación profesional, Servicio Técnico Oficial y mantenimiento.
Madrid, 4 de noviembre de 2026.- Fagor Comfort Solutions plantea esta campaña a partir de una idea sencilla: cuando las condiciones se vuelven exigentes, la capacidad de respuesta depende en gran medida de todo lo que se ha preparado antes.
Los Hermanos Pou son dos alpinistas con más de dos décadas de experiencia compartida en la montaña. Su trayectoria se ha construido a partir de la preparación, el conocimiento del entorno y la toma de decisiones en equipo.
Iker y Eneko Pou encarnan esa manera de afrontar cada reto: conocer el terreno, preparar cada etapa, tomar decisiones con criterio y elegir bien con quién avanzar. La campaña toma esa cultura de la preparación como punto de partida: los Pou aportan el marco de inspiración y Fagor Comfort Solutions lo concreta en producto, profesionales y servicio.
La preparación comienza eligiendo la tecnología adecuada
Cada vivienda y cada instalación plantean necesidades diferentes. Por eso, la campaña recorre soluciones de confort que van desde la aerotermia hasta las calderas de combustible sostenibles, con especial atención a bioCONDENS 26.
Con solo 25 centímetros de fondo, bioCONDENS 26 está pensada para instalaciones con espacio limitado y proyectos de reposición. Su diseño compacto facilita su integración sin renunciar a prestaciones orientadas al confort diario.
Para acompañar estos proyectos de sustitución, Fagor Comfort Solutions cuenta con Fagor Renueva, un espacio donde las personas interesadas pueden conocer las opciones disponibles y solicitar un presupuesto sin compromiso. Consultar Fagor Renueva.
Pensando en el confort cotidiano, bioCONDENS 26 incorpora la tecnología BeeEngine de Orkli, que favorece una combustión estable y silenciosa, y Hot Water Speed, orientada a acelerar la respuesta de agua caliente y reducir el tiempo de espera.
La caldera bioCONDENS 26 puede convertirse en una caldera Smart mediante el sistema Fagor Smart Control. Este sistema permite controlar la caldera desde el móvil y mantenerla conectada 24/7 con el Servicio Técnico Oficial.
Fagor Comfort Solutions ofrece, además, cinco años de Garantía Total para sus calderas, con cobertura de piezas y componentes, mano de obra y desplazamientos en las reparaciones contempladas en sus condiciones.
El vídeo de la campaña recorre el interior de bioCONDENS 26 y muestra, de forma sencilla, cómo se integran estas tecnologías en un formato compacto.
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Así, Preparados para cuando fuera aprieta traslada al confort del hogar una idea que los Hermanos Pou conocen bien: anticiparse, elegir bien y estar preparado para responder cuando las condiciones cambian.
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Contacto
Emisor: Fagor Comfort Solutions
Contacto: Fagor Comfort Solutions
Número de contacto: 943560300