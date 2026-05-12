Fagor Professional Food Service impulsa su estrategia en Reino Unido con un exclusivo evento gastronómico - FAGOR PROFESSIONAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de mayo de 2026.-

Fagor Professional Food Service celebró el pasado 27 de abril de 2026 un exclusivo encuentro gastronómico en Londres, reuniendo a destacados profesionales del sector horeca y food service del Reino Unido en un entorno único: el prestigioso restaurante Core by Clare Smyth ***.

El objetivo principal de este encuentro fue dar a conocer al sector food service británico la nueva propuesta de valor de Fagor Professional Food Service, reforzando su posicionamiento como socio estratégico de referencia para la hostelería profesional.

Además, el evento se diseñó como una plataforma de generación de oportunidades comerciales, fomentando el networking de alto nivel y la creación de relaciones profesionales duraderas entre los principales actores del sector en Reino Unido.

Todo ello tuvo lugar en un contexto de máxima exigencia culinaria, cuidadosamente concebido para favorecer un entorno exclusivo donde las relaciones profesionales pudieran prosperar de forma natural, alineando innovación, gastronomía y desarrollo de negocio.

Este evento privado, concebido como una experiencia gastronómica de alto nivel, sirvió también como escaparate para presentar la estrategia internacional de la compañía, reforzando su compromiso con la innovación, la cercanía al cliente profesional y el desarrollo de soluciones que aporten valor tangible a las operaciones del sector food service.

La jornada contó con un momento central de gran relevancia: un cóctel gastronómico protagonizado por la chef Clare Smyth y la chef española María José Martinez (Lienzo*).

Ambas cocineras ofrecieron una propuesta culinaria que combinó técnica, creatividad y producto, generando una experiencia diseñada no solo para sorprender, sino también para inspirar a los asistentes desde una perspectiva profesional.

Los invitados pudieron disfrutar de una selección de elaboraciones que reflejaban tanto la identidad de cada chef como una visión compartida de excelencia gastronómica.

Este formato exclusivo facilitó el diálogo directo entre profesionales, impulsando el intercambio de conocimiento, la identificación de sinergias y la exploración de nuevas oportunidades de colaboración.

Este tipo de iniciativas refuerzan la estrategia de Fagor Professional de ir más allá del equipamiento, consolidándose como un partner clave en el desarrollo del negocio de sus clientes.

Londres ha sido el punto de partida de una serie de encuentros que la compañía prevé replicar en otros mercados estratégicos donde tiene presencia, con el objetivo de seguir generando espacios de conexión real.

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