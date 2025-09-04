El Faro y Alimentos de Extremadura impulsan los productos locales

(Información remitida por la empresa firmante)

El espacio promocional estará ubicado en la galería comercial del centro y contará con la presencia de cerca de una veintena de empresas extremeñas y estará disponible desde este viernes 5 de septiembre y hasta el próximo 15 de noviembre

“Nos sentimos muy orgullosos de poner a disposición de los productores locales un espacio que sirve de escaparate para la promoción de nuestra tierra en todas sus dimensiones”, señalan desde la gerencia de El Faro

El centro comercial El Faro, en colaboración con Extremadura Avante y Alimentos de Extremadura, lanza una iniciativa para promover los productos agroalimentarios de la región. Este espacio promocional, ubicado en la galería comercial del centro, contará con la presencia de cerca de 20 empresas extremeñas y estará disponible desde este viernes 5 de septiembre hasta el próximo 15 de noviembre.

Durante los fines de semana, en el horario comercial habitual, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones, venta directa y acciones promocionales de productos locales. Este punto de encuentro del comercio extremeño ofrecerá una variedad de productos como vinos, aceites, quesos, embutidos, patés, mostazas artesanales, higos y otros alimentos de la comunidad.

Desde la gerencia de El Faro han valorado esta colaboración como una iniciativa especialmente significativa para el centro. “Nos sentimos muy orgullosos de poner a disposición de los productores locales un espacio que sirve de escaparate para la promoción de nuestra tierra en todas sus dimensiones. Hemos querido dar especial protagonismo a nuestros alimentos, que representan una parte fundamental de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra forma de vivir”.

Las empresas que participarán en este evento incluyen Orencio Hoyo, Aceites Alguijuela, Pimentón Tapiex, Olivareros, Coolsar, Cooperativa San Mauro, Indalitos, Pago los Balancines, La Unidad, Dame un Muerdo, Covica, Quesos Reborto, Los Curado, Bodegas El Maestrino, Embutidos Farcedo, Bodegas Romale, Higourmet, Embutidos Morato y Casas de Hitos Extremadura 1.

Según han explicado desde Extremadura Avante y Alimentos de Extremadura, “esta colaboración es una oportunidad única para destacar la calidad y diversidad de los productos de la región, fortaleciendo así el comercio local y la economía de Extremadura”.

Sobre El Faro

Inaugurado en 2012, El Faro es el principal centro comercial de referencia en Extremadura. Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, en sus más de 66.000 m de superficie comercial el centro reúne una amplia y variada oferta de moda, restauración, ocio y servicios, con más de 100 establecimientos, incluyendo marcas nacionales e internacionales de primer nivel.

En total, el centro comercial genera un total de más de 1.200 puestos de trabajo, y acoge más de 8M de visitas al año. Ubicado junto a la A-5 y a pocos minutos del centro de Badajoz, El Faro es un espacio dinámico, moderno y accesible, que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del visitante. Además, acoge numerosas actividades culturales, sociales y de entretenimiento a lo largo del año, reforzando su papel como punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes de ambos lados de la frontera.

