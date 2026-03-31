Farruquito confirma a Tablao La Carmela como 'el mejor tablao flamenco del mundo' - Tabao La Carmela

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de marzo de 2026.- Tablao La Carmela vivió recientemente una de esas noches que trascienden la programación habitual para convertirse en un recuerdo compartido entre artistas y público. El debut de Farruquito en su escenario, junto a Juan Andrés Maya y El Yiyo, dejó una velada marcada por la verdad, la conexión y la intensidad del flamenco en directo.

Desde el primer momento, el ambiente en la sala anticipaba lo que estaba por venir. La cercanía del espacio, la complicidad entre los artistas y la expectación del público crearon un clima especial que se mantuvo durante los dos pases de la noche. Sobre el escenario, Farruquito desplegó un baile firme, preciso y lleno de carácter, en diálogo constante con Juan Andrés Maya, director del tablao, y con El Yiyo, cuya personalidad y fuerza escénica aportaron matices distintos a una misma raíz.

Lejos de ser un encuentro puntual, lo vivido en Tablao La Carmela tuvo el pulso de una reunión entre compañeros que comparten historia, respeto y admiración mutua. Esa relación se tradujo en una naturalidad poco habitual sobre el escenario, donde cada intervención encontraba respuesta en el otro, construyendo un lenguaje común que el público percibió desde el primer instante.

“El público sintió esa conexión y esa verdad entre los artistas. Cuando hay verdad, se transmite”, señaló Farruquito tras la actuación. Una sensación que se hizo evidente durante toda la noche, en la que el silencio, los aplausos y la energía compartida confirmaron que lo que ocurría sobre el escenario iba más allá de la técnica o la ejecución.

El cartel, formado por tres bailaores con trayectorias y estilos propios, puso de manifiesto uno de los valores esenciales del flamenco: la capacidad de cada artista para expresar su identidad dentro de un lenguaje común. “Cada uno tiene una luz distinta”, explicó Farruquito, en referencia a la personalidad que define tanto a Juan Andrés Maya como a El Yiyo, y que quedó reflejada en cada momento del espectáculo.

La cita también sirvió para reforzar el posicionamiento de Tablao La Carmela dentro del panorama flamenco actual. Farruquito se sumó a las palabras de Remedios Amaya y corroboró que se trata “del mejor tablao flamenco del mundo”, destacando no solo sus instalaciones, sino también el nivel artístico que pasa por su escenario. “A los sitios los hacen grandes la gente que pasa por su casa. Y este es un sitio grande en mayúsculas”, afirmó.

Ubicado a pocos metros de la Puerta del Sol, Tablao La Carmela volvió a demostrar que su formato cercano y su apuesta por el flamenco en directo permiten vivir el espectáculo desde dentro, sin distancia. Esa noche no solo marcó el debut de Farruquito en este espacio, sino que confirmó la capacidad del tablao para reunir a figuras imprescindibles del género en un contexto auténtico y cuidado.

Una noche que no se repite, pero que deja huella en quienes la vivieron.



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