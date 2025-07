FCC cumple 125 años de historia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de julio de 2025. - Desde su fundación en 1900, FCC ha estado presente en la vida de las ciudades y cuidando del bienestar de las personas y ha sabido adaptarse a los cambios, expandirse internacionalmente y consolidarse como un referente en servicios medioambientales, gestión del ciclo integral del agua, desarrollo de infraestructuras y concesiones, con un firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad

El Grupo FCC conmemora este año un hito histórico: 125 años de trayectoria. Desde su fundación en 1900, FCC ha estado presente en la vida de las ciudades y cuidando del bienestar de las personas, así como en los grandes momentos de transformación social, consolidándose como un referente internacional en servicios medioambientales, gestión del ciclo integral del agua, desarrollo de infraestructuras y concesiones.



A lo largo de más de un siglo, FCC ha demostrado una sólida capacidad de adaptación y crecimiento, expandiendo su actividad a más de 25 países y manteniendo siempre su compromiso con la innovación, la eficiencia y el bienestar de la ciudadanía. Esta celebración no solo reconoce el pasado de FCC, sino que también reafirma el compromiso del Grupo con un futuro más sostenible, resiliente y conectado.



A principios del siglo pasado la compañía contribuyó en la construcción de las ciudades y tuvo un papel muy importante en el proceso de hacerlas más habitables gracias al impulso de la gestión de los residuos y el saneamiento urbano. Y a mediados del siglo XX el Grupo FCC entendió lo importante que eran los transportes y las comunicaciones y participó en la construcción de kilómetros de autovías, líneas de ferrocarril y de metro, a la vez que se sumergía en la gestión y limpieza de parques y jardines.



En los años setenta y ochenta se abrió al mundo, al igual que todos los españoles, y llegaron las grandes obras en el exterior y supo ver que el agua es un bien muy preciado y afrontó el reto de gestionar este recurso de forma eficiente para garantizar el suministro de agua a los hogares, implementando tecnologías y prácticas innovadoras.



Además, FCC ha sido cómplice de grandes momentos como la Exposición Universal de Sevilla, que ha dejado una huella imborrable, donde construyó puentes que hoy son un icono de la arquitectura y algunos de los pabellones más emblemáticos de dicha muestra. Pero su compromiso con el progreso no se detuvo allí. Se embarcó en la aventura de la construcción de la alta velocidad, un hito tecnológico que revolucionó la forma de viajar en nuestro país y que devolvería el protagonismo al ferrocarril, consolidándolo como una opción de movilidad rápida, eficiente y sostenible. Estos hitos, que reflejan su capacidad para innovar y su compromiso con el desarrollo y bienestar social, forman parte de su historia y le inspiran a mirar al futuro con optimismo y determinación.



La primera década del año 2000 será recordada por el surgimiento del euro, la moneda común de la Unión Europea, que comenzó a circular el 1 de enero de 2002. Con el inicio de este nuevo siglo, FCC continuó adaptándose a los tiempos, apostando firmemente por el medio ambiente con grandes proyectos de recolección, reciclaje, agua, construcción y concesiones en los que la sociedad desempeñó un papel crucial al adoptar nuevos hábitos en favor de la sostenibilidad y la protección del planeta.



Sus ingenieros y equipos técnicos también tuvieron su protagonismo en su apuesta constante por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, continuaron impulsando los avances tecnológicos en todas las actividades del Grupo FCC y fomentando su aplicación en nuevos proyectos, con el objetivo de mantener en el tiempo a la compañía como un referente en su sector. Todo esto queda reflejado en multitud de proyectos realizados a lo largo de todos los años.



FCC afronta los próximos años con un razonable optimismo, en la seguridad de que dispone de unas bases lo suficientemente sólidas sobre las que edificar un futuro empresarial acorde con su brillante historial.



Continuará construyendo puentes, túneles, líneas de metro, de ferrocarril y aeropuertos, así como grandes proyectos de abastecimiento de agua y controlando, hasta el más mínimo detalle, todas las fases que comprenden el ciclo integral del agua, persiguiendo la optimización de los recursos con el fin de mejorar el bienestar de los ciudadanos. Todo esto complementado, además, con un compromiso firme con la sostenibilidad a través de una amplia gama de servicios orientados a la protección del entorno, entre los que destacan la gestión integral de residuos, la limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, progresando eficientemente en la modernización y gestión de los sistemas de alcantarillado. Cada una de estas acciones refleja una visión integral y proactiva hacia un futuro más limpio, saludable y respetuoso con el medioambiente.



Para dar continuidad al proyecto del Grupo FCC que comenzó hace 125 años, FCC requiere del compromiso y la colaboración de todos los equipos que integran la compañía, hoy más de 71.000 personas, que sin su dedicación, responsabilidad y compromiso, no habría sido posible construir la historia de FCC. Con esta conmemoración, FCC reafirma su compromiso de seguir siendo un motor de progreso para las generaciones presentes y futuras.



