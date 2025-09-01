La formación en inteligencia artificial se consolida como una de las más demandadas entre los estudiantes

(Información remitida por la empresa firmante)

Tal como confirman desde EDUCA EDTECH Group, la Inteligencia Artificial es una de las competencias con más solicitudes entre los estudiantes, ya que garantiza la empleabilidad presente y futura

Madrid, 01 de septiembre de 2025.-

En este escenario, miles de personas ya se han inscrito en el curso gratuito 'Domina la IA con Gemini', una iniciativa impulsada por EDUCA EDTECH Group en colaboración con Google, que facilita el acceso a la IA generativa más avanzada.



El último informe sobre las skills del futuro publicado por Santander, publicado en junio de 2025, revela que seis de cada diez profesionales consideran imprescindible dominar la IA para mantener su puesto de trabajo, mientras que uno de cada tres teme que esta tecnología pueda sustituir su empleo. La IA deja de ser una novedad para convertirse en un motor que redefine el mercado laboral.



La necesidad de formación también queda reflejada en el estudio: ocho de cada diez personas sienten la urgencia de seguir aprendiendo, aunque un 39% señala que la oferta es insuficiente. Además, un 43% cree que son las empresas quienes deberían asumir la responsabilidad de ofrecer capacitación constante. Con estos datos, no sorprende que los programas formativos en inteligencia artificial estén entre los más solicitados por estudiantes y profesionales a nivel global.



Miles de inscripciones para dominar el lenguaje de la IA

En apenas unas semanas desde su lanzamiento, la formación gratuita 'Domina la IA con Gemini' ha reunido ya miles de matriculaciones. La propuesta, disponible en español y en formato audiovisual en la plataforma My LXP, ofrece a cualquier persona la posibilidad de aprender a usar Gemini, el modelo de inteligencia artificial generativa más avanzado de Google.



Con una duración de una hora, el curso combina brevedad e intensidad: no se centra en teorías abstractas, sino en aplicaciones prácticas inmediatas, desde la automatización de tareas hasta el desarrollo de soluciones inteligentes y la colaboración en tiempo real con modelos de IA.



El interés se reflejó también en la masterclass impartida por Raúl Ordóñez, formador y divulgador especializado en inteligencia artificial generativa. Más de 1.500 personas siguieron en streaming esta sesión en la que se abordaron los usos más innovadores de Gemini.



Celebrada en el Edificio EDUCA EDTECH el pasado mes de junio, la jornada subrayó el papel de la IA como motor de cambio para la educación y el trabajo.



IA: el nuevo idioma universal

La propuesta parte de una premisa sencilla: la inteligencia artificial es el nuevo idioma universal. Así lo confirman las cifras de empleabilidad, pero también la acogida de un curso que no exige conocimientos previos ni inscripción formal. Basta con curiosidad, conexión a internet y ganas de aprender.



De este modo, 'Domina la IA con Gemini' no solo responde a una necesidad creciente de formación en competencias digitales, sino que elimina barreras de acceso y convierte el aprendizaje en una experiencia abierta a cualquier persona, esté donde esté.



Una alianza que se traduce en impacto real

La colaboración entre EDUCA EDTECH Group y Google es cada vez más tangible. Foros como el Google Cloud Summit Madrid 2025 ya adelantaban el potencial de esta unión. Hoy, se traduce en acciones concretas que acercan la innovación tecnológica a la sociedad, consolidando un modelo de formación que combina rigor académico, accesibilidad y aplicación inmediata.



Emisor: Educa EDTECH Group

Contacto

Nombre contacto: Equipo de Comunicación y Marca

Descripción contacto: EDUCA EDTECH Group

Teléfono de contacto: 615073360



