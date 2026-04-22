FP Santa Gema lidera la formación presencial en España, situándose en segunda posición en el Ranking FP

FP Santa Gema - FP SANTA GEMA

(Información remitida por la empresa firmante)

FP Santa Gema, centro oficial de Formación Profesional en España, refuerza su posición en su sector al situarse segundo en la modalidad de formación presencial del Ranking FP, elaborado por Emagister junto a Hamilton Global Intelligence.

El centro es primero del ranking en las familias profesionales de sanidad, informática y comunicaciones, actividades físicas y deportivas y hostelería y turismo, manteniendo el resto de sus ciclos formativos en el top 3.

El 95% de sus alumnos afirma que el centro cumplió o superó ampliamente sus expectativas.

Madrid, 22 de abril de 2026.

La reciente publicación del Ranking FP sitúa a FP Santa Gema como líder de la formación profesional a nivel nacional en las familias profesionales de sanidad, informática y comunicaciones, actividades físicas y deportivas y en hostelería y turismo. Sus ciclos de finanzas y de servicios socioculturales y a la comunidad también se mantienen en el podio, en segunda y tercera posición respectivamente.

La 1ª Edición del Ranking FP, elaborado por Emagister junto a Hamilton Global Intelligence y publicado en abril de 2026, es el primer sistema de referencia nacional dedicado exclusivamente a evaluar la calidad de los centros de FP en España.

En este informe, FP Santa Gema ha obtenido 664 puntos en el ranking por modalidad de formación profesional presencial, llevando al centro de estudios hasta un segundo puesto de España, lo que refleja su posicionamiento como uno de los centros mejor valorados en esta modalidad. Esta puntuación le ha dejado a tan solo 31 puntos del número uno del ranking.

Este reconocimiento tiene una gran relevancia para el centro de formación, con una única sede en Madrid, que se ha sabido posicionar por delante de otras instituciones de ámbito nacional, caracterizadas por tener varias localizaciones y una oferta formativa más amplia.

Además, en los datos que refleja sobre la satisfacción global con la institución, otorga al profesorado y al ciclo formativo de FP Santa Gema una valoración de 9,4 sobre 10, situándose entre las puntuaciones más altas de todos los centros evaluados. Según las encuestas realizadas por el propio ranking entre estudiantes actuales y egresados, el 95% del alumnado de FP Santa Gema afirma que el centro cumplió o superó ampliamente sus expectativas.

El centro tiene una oferta formativa de 16 ciclos de grado medio y de grado superior: Gestión de Alojamientos Turísticos, Gestión Administrativa, Administración y Finanzas, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Emergencias Sanitarias, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría, Dietética, Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Acondicionamiento Físico, Educación Infantil, Sistemas Microinformáticos y Redes, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web, todos ellos se sitúan en las tres primeras posiciones.

El propio ranking identifica como principales fortalezas del centro su vinculación con el tejido empresarial y sus mecanismos de transición al mundo laboral, con puntuaciones de 728 y 620 puntos respectivamente sobre el mismo baremo de evaluación, destacando su capacidad para conectar la propuesta formativa con el entorno profesional y ofrecer apoyos que favorecen la incorporación del alumnado al mercado de trabajo.

FP Santa Gema extiende su reconocimiento también a los otros niveles de análisis que se han llevado a cabo, logrando una cuarta posición nacional en el ranking general, donde se engloban tanto centros de formación online como presencial. Alcanzar este puesto para un centro local que dispone de una única localización se convierte en un mérito sin precedentes.

Un ranking esencial en pleno auge de la Formación Profesional

El ranking nace para cubrir un vacío de información en un sector en pleno auge, donde la matrícula en FP ha crecido un 15,4% en los últimos cuatro años, superando el millón de estudiantes, sin que hasta ahora existiera una herramienta objetiva que permitiera comparar la calidad de los centros que imparten estos estudios.

Para su elaboración, se han analizado más de 600 indicadores agrupados en cuatro grandes dimensiones: la calidad docente, con un peso del 50% en la puntuación final; la inserción laboral, que representa el 30%; los recursos e infraestructuras, con un 10%; y la satisfacción y percepción de valor del alumnado, con otro 10%.

Los resultados se han presentado en tres niveles de análisis: un ranking general, una clasificación por modalidad, donde se distingue entre centros presenciales y online, y una clasificación por familia profesional, lo que permite comparaciones precisas y contextualizadas entre instituciones de perfil similar.

FP Santa Gema, una formación líder

FP Santa Gema lleva más de 30 años formando a profesionales en su sede en Madrid y destaca por su modelo educativo que es muy completo y busca impulsar el éxito profesional de sus alumnos, que disfrutan de formación adicional y certificaciones oficiales, más formación práctica donde aprenden haciendo, con profesores apasionados con una larga experiencia en su sector y con acuerdos en empresas de primer nivel.

La formación en otros idiomas como el inglés es un plus añadido, incluyendo la obtención de la certificación del título oficial de Cambridge, el acceso al programa Erasmus+, con el que sus alumnos pueden hacer prácticas fuera de España, o hasta un convenio con una universidad en York, Reino Unido, donde sus estudiantes pueden cursar un año más y obtener un grado universitario oficial británico y ejercer su profesión en cualquier país de Europa. También impulsan el empleo del alumnado con una bolsa de trabajo y sesiones con importantes profesionales en activo que lideran sus sectores.

Y cuentan con unas instalaciones de más de 10.000 m2 en las que sus alumnos tienen acceso a todo lo que necesitan para tener la formación más completa según su especialidad: espacios deportivos con un pabellón, rocódromo de 250 m2, gimnasio abierto al público, piscina, una Escuela Técnica Sanitaria, sala de servidores, talleres, ambulancia y un vehículo de simulación de accidentes.