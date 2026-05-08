Freedom Holding traza la expansión de su ecosistema en Freedom Inside 2026

Freedom Holding - Freedom24

(Información remitida por la empresa firmante)

Las empresas financieras suelen hablar de integración. Sin embargo, son pocas las que pueden señalar un mercado en el que ya hayan comenzado a implementarla a gran escala

Madrid, 8 de mayo de 2026.- Ese fue uno de los mensajes más claros de Freedom Inside 2026. Más allá de ser un escaparate de nuevos productos o de mostrar el impulso de la empresa, el foro marcó un cambio estratégico más amplio: Freedom Holding Corp. ve cada vez más su futuro no solo en los servicios financieros independientes, sino en un ecosistema digital conectado y construido en torno al cliente.



Esa evolución fue evidente a lo largo de todo el evento. Al inaugurar el foro, el fundador y director ejecutivo, Timur Turlov, describió la envergadura actual de la empresa: más de 11 millones de clientes, operaciones en 21 países, más de 2000 millones de dólares en ingresos en los últimos 12 meses, una capitalización bursátil de alrededor de 9000 millones de dólares y más de 230 oficinas en todo el mundo. Desde la salida a bolsa de la empresa en 2019, señaló, el precio de sus acciones se ha multiplicado por más de diez.



Sin embargo, lo más importante no era solo la escala, sino la dirección. "Quiero que los inversores vean a Freedom no solo como una empresa kazaja", afirmó Turlov. "Somos de origen kazajo, pero nuestras ambiciones son muy globales".



Esa ambición está cada vez más ligada al concepto de ecosistema. En el centro del debate se situó la Freedom SuperApp, que ha pasado de tener 40 000 usuarios hace cinco años a millones en la actualidad y atrae hasta 10 000 nuevos usuarios al día. En torno a ella, Freedom ha ido construyendo una estructura más amplia que aúna banca, seguros, pagos, servicios de estilo de vida, infraestructura de telecomunicaciones y herramientas basadas en la inteligencia artificial.



La importancia de ese modelo no radica simplemente en la variedad de productos, sino en la conexión entre ellos. A lo largo del foro, Freedom presentó nuevas iniciativas en banca digital, servicios sanitarios, infraestructura de telecomunicaciones, dispositivos inteligentes, herramientas de criptomonedas y ofertas de estilo de vida que operan cada vez más dentro de un entorno más amplio. Solo el segmento de estilo de vida alcanzó los 324 millones de dólares en volumen de negocio, duplicándose respecto al año anterior, mientras que tres de cada cuatro transacciones se realizan ahora dentro de la SuperApp. En conjunto, estos avances apuntan a un negocio que va mucho más allá del modelo tradicional de corretaje.



La cuestión más amplia es si esa experiencia puede trasladarse a otros contextos. Turlov sugirió que sí. En su opinión, la plataforma tecnológica y el modelo de cliente desarrollados por el grupo no deben considerarse relevantes únicamente para un mercado, sino como una base que puede adaptarse a un ámbito más amplio. Esa podría resultar ser una de las ideas más trascendentales del foro: una vez que el diseño del ecosistema se ha puesto a prueba en la práctica, deja de parecer un caso de éxito local para convertirse en un marco exportable.



La estrategia europea de Freedom24 refleja la misma lógica en un entorno de mercado altamente regulado.



En su intervención en el escenario principal, Evgenii Tiapkin, director ejecutivo de Freedom24, se centró en el mercado europeo y en la siguiente etapa del desarrollo de la empresa en dicho mercado. Sus comentarios ofrecieron una perspectiva más realista sobre lo que supone la expansión del ecosistema en un entorno altamente regulado y por qué la propia regulación sigue siendo fundamental para el posicionamiento a largo plazo de la empresa.



"Hablando de la regulación europea: en Europa en general —y especialmente en Chipre— la regulación se encuentra entre las más estrictas del mundo", afirmó Tiapkin. "Esto es muy importante para nosotros, porque es precisamente este tipo de entorno el que determina la calidad del negocio".



Describió el marco regulatorio como basado en dos principios fundamentales: la protección de los inversores y la protección del mercado. "Los requisitos abarcan tanto la parte del negocio orientada al cliente como toda la arquitectura interna de la empresa: capital, cumplimiento normativo, controles y resiliencia", señaló. "En conjunto, esta combinación de medidas y su naturaleza multicapa proporciona el más alto nivel de protección para nuestros clientes".



Este punto es importante porque aporta un contrapeso necesario a la narrativa habitual sobre el ecosistema. Es fácil hablar de comodidad, de experiencias fluidas y de servicios integrados. Es mucho más difícil hacer que ese modelo funcione en la práctica sin la arquitectura operativa que lo respalda: cumplimiento normativo, controles, disciplina de capital e infraestructura fiable. En ese sentido, el mensaje del foro no se limitó a la expansión. Se trataba de construir el tipo de estructura capaz de sustentar la expansión de forma sostenible.



Tiapkin también dejó claro que la siguiente etapa del desarrollo de Freedom24 irá más allá de un modelo de corretaje convencional. El crecimiento geográfico sigue formando parte del plan, con Portugal, Rumanía y la República Checa identificados como mercados clave para 2026-2027. Pero la ambición a largo plazo es más amplia.



"Queremos ir más allá del modelo de corredor tradicional", afirmó Tiapkin. "Consideramos que la siguiente etapa de crecimiento en Europa ya no se limita a la expansión del negocio de corretaje convencional. Se trata de ampliar todo el ecosistema de clientes que lo rodea".



Esto incluye servicios bancarios, tarjetas de inversión, servicios de criptomonedas y otras líneas adyacentes diseñadas para profundizar la relación con el cliente y hacerla menos transaccional. Tiapkin describió los servicios bancarios como un complemento natural de una plataforma de inversión y señaló que la empresa está explorando activamente la posibilidad de obtener una licencia bancaria en Francia.



Visto en ese contexto, el foro puso de manifiesto cómo Freedom Holding concibe ahora su próxima etapa: como una plataforma más integrada en la que la intermediación financiera sigue siendo el eje central, mientras que a su alrededor se desarrollan servicios financieros y digitales más amplios.



Esto no significa que un mercado pueda replicarse al pie de la letra en otro. Pero sí sugiere que la experiencia adquirida en la creación de entornos conectados para los clientes puede adquirir un valor estratégico mucho más allá de su contexto original.



El mensaje de Freedom Holding en el foro fue claro: el futuro no pertenecerá solo a las empresas que ofrezcan acceso a productos financieros, sino a aquellas que puedan conectar esos productos en un ecosistema de clientes más duradero.



En ese sentido, Freedom Inside 2026 no fue tanto un evento aislado como una transición más amplia que ya está en marcha.

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