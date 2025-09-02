Fundación Tara for Women lanza su II convocatoria de emprendimiento para mujeres en tecnología

(Información remitida por la empresa firmante)

La fundación destinará 100.000 € en premios, mentoría y visibilidad a proyectos liderados por mujeres en biotecnología, desarrollo sostenible, seguridad civil y resiliencia. Impulsada por la visión de su fundador, el empresario Bill Saad, Tara for Women apuesta por el talento femenino como motor de cambio económico y social

Madrid, 02 de septiembre de 2025.-

Fundación Tara for Women, dedicada a empoderar a mujeres emprendedoras, anuncia la apertura de su II Convocatoria de Emprendimiento, que premiará a proyectos tecnológicos con impacto social real liderados por mujeres de todo el mundo. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 15 de octubre 2025, a través de www.taraforwomen.org/ii-call-for-entrepreneurship-2025.



Tara for Women busca proyectos en tres grandes ejes tecnológicos:



• Biotecnología (roja, verde, blanca, azul y gris)







• Tecnologías para el Desarrollo Sostenible







• Tecnologías para la Seguridad Civil y la Resiliencia







La convocatoria está abierta a mujeres mayores de 18 años, de cualquier parte del mundo, que estén liderando proyectos en fase semilla y con un MVP definido o funcional, con ambición de crecer a nivel global.



Tara for Women seleccionará a cinco ganadoras y destinará 100.000 € en premios, programa de seis meses de mentoría personalizada con expertos internacionales, acceso a una red global de contactos, visibilidad mediática y oportunidades de inversión.



Bill Saad, presidente y fundador de Tara for Women, afirma que: "las mujeres están liderando soluciones innovadoras que el mundo necesita. Datos globales muestran que el 90% de los ingresos de las mujeres emprendedoras se reinvierte en sus familias y comunidades, lo que refuerza la importancia de invertir en el talento femenino como motor de desarrollo económico y social".



Las inscripciones para la II Convocatoria de Emprendimiento estarán abiertas hasta el 15 de octubre de 2025 en la web oficial de la fundación: www.taraforwomen.org/ii-call-for-entrepreneurship-2025.



Transformando realidades

En su primera edición, celebrada en 2022, la convocatoria recibió más de 150 candidaturas provenientes de cinco continentes, con proyectos que hoy generan un alto impacto social y medioambiental. Entre las iniciativas apoyadas se encuentra Gravity Wave, cuya misión es limpiar hasta el último kilo de plástico del mar Mediterráneo y prevenir su entrada. Gracias a su labor y a la colaboración de más de 200 empresas, Gravity Wave ha logrado recolectar 1.179.995 kg de plástico de mares y puertos.



Además, Tara for Women ha apoyado a mujeres empresarias y artistas, y ha colaborado con eventos culturales y solidarios como el Árbol de Navidad Solidario de Omega y la feria de arte contemporáneo Art Madrid, reforzando así su compromiso con la visibilidad y el desarrollo del talento femenino en distintos ámbitos.



Acerca de Fundación Tara for Women

Tara for Women es una fundación sin ánimo de lucro creada por el empresario Bill Saad, cuya misión es apoyar y empoderar a mujeres emprendedoras con proyectos disruptivos a través de financiación, mentoría, formación y acceso a una comunidad global.



Más información en www.taraforwomen.org







