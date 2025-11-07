La Fundación UdG impulsa másteres en educación Montessori con validez internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Girona, 07 de noviembre de 2025.- El modelo Montessori se ha consolidado como una de las metodologías más valoradas por su capacidad para acompañar el desarrollo del niño de forma respetuosa, autónoma y activa. Su enfoque, centrado en el potencial individual y el aprendizaje vivencial, resulta cada vez más relevante para los profesionales de la enseñanza.

La Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación (FUdGIF), en colaboración con MIRTC (Montessori Palau) y la Asociación Montessori Internacional AMI, impulsan la formación de Guía AMI Montessori 6-12 con dos ediciones del máster en Girona y Barcelona, dirigidas a quienes desean profundizar en la educación Montessori aplicada a la etapa de Montessori 6-12 años.

Dos másteres Montessori con reconocimiento internacional en Girona y Barcelona

La Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación ofrece el Máster de Formación Permanente en Guía AMI Montessori de 6 a 12 años, una formación de carácter universitario reconocida por la Asociación Montessori Internacional (AMI). Este programa, impartido por formadores con mucha experiencia en las aulas y acreditados por AMI, está diseñado para dotar al estudiante de un conocimiento sólido y riguroso sobre los principios teóricos y prácticos de la pedagogía Montessori en la etapa de Educación Primaria, incluyendo el uso específico de materiales didácticos Montessori y su aplicación directa en el aula.

Actualmente, el máster se ofrece en dos formatos híbridos (presencial y online), adaptados a diferentes necesidades y etapas profesionales:

-Edición de verano en Girona (formato en tres veranos): quinta edición, con inicio el 13 de julio de 2026 en el Montessori Palau International Research and Training Center (MIRTC).

-Edición de curso académico en Barcelona (formato de un año): sexta edición, con inicio el 14 de septiembre de 2026 en MA Escola Montessori. Esta modalidad se ofrece por primera vez en Barcelona y representa una excelente oportunidad para quienes desean continuar su formación inmediatamente después de finalizar sus estudios universitarios, obteniendo en un solo año un máster acreditado internacionalmente que abre puertas para trabajar en cualquier parte del mundo.

Ambas convocatorias mantienen abierta la matrícula hasta completar las plazas disponibles.

El máster se imparte en catalán, español, inglés y ruso, creando un entorno multilingüe e inclusivo que acoge a estudiantes de distintos países y contextos. La estructura combina sesiones presenciales intensivas, clases online sincrónicas, formación teórica, trabajo con materiales Montessori, observaciones en aulas reales y prácticas supervisadas por guías AMI experimentadas.

Formación flexible, titulaciones dobles y condiciones económicas adaptadas

Este máster Montessori es actualmente el único curso en España que ofrece simultáneamente el título universitario y el diploma oficial de la Asociación Montessori Internacional, siendo además una de las pocas formaciones equivalentes reconocidas a nivel europeo. La propuesta incluye también una formación introductoria sobre la etapa de 3 a 6 años, integrada dentro del plan de estudios como parte esencial para comprender la continuidad pedagógica del método.

El precio de la matrícula es de 11.800 €, con posibilidad de fraccionamiento en 7 plazos y descuentos aplicables. Esta formación docente Montessori está dirigida a profesionales de la educación, maestros en activo, licenciados o graduados que deseen especializarse en un modelo pedagógico consolidado y en expansión global.

Para más información detallada sobre las fechas, requisitos, estructura académica y proceso de inscripción, se puede consultar la página oficial de la formación en: https://www.fundacioudg.org/es/master-guia-ami-montessori-6-12.html.

Emisor: Fundació Universitat de Girona-MIRTC-AMI

Contacto: Fundació Universitat de Girona-MIRTC-AMI

Email de contacto: info@cursosmontessori.com