GA-ASI prueba con éxito un sistema de comunicaciones para ayuda en catástrofes junto a SoftBank Corp.

Sistema de comunicaciones para ayuda en catástrofes - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

California, 02 de octubre de 2026.- El proveedor japonés trabaja con GA-ASI en una carga útil de comunicaciones para el MQ-9B

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ha completado con éxito una prueba de vuelo utilizando su aeronave pilotada remotamente (RPA) MQ-9B, equipada con una nueva carga útil de comunicaciones desarrollada por SoftBank Corp., uno de los principales operadores japoneses de telecomunicaciones y tecnología. El módulo de comunicaciones Disaster Relief Unit (DRU) puede utilizarse para proporcionar comunicaciones de ayuda y recuperación ante catástrofes en zonas donde el servicio de telefonía móvil no está disponible. El módulo se integró en un MQ-9B y GA-ASI realizó el vuelo el 27 de julio.



DRU permite que un MQ-9B funcione como una torre móvil de retransmisión de red en el aire. La aeronave puede establecer conectividad y comunicaciones en una zona donde las torres de telefonía móvil hayan resultado dañadas, por ejemplo, a causa de una inundación u otra catástrofe natural.



"Este es un logro muy importante para GA-ASI y SoftBank", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Ha sido una gran experiencia trabajar con SoftBank y creemos que esta capacidad será de interés para muchos de nuestros operadores de MQ-9B en aplicaciones de ayuda ante catástrofes y comunicaciones de emergencia".



Los MQ-9B son aeronaves no tripuladas multimisión capaces de operar en cualquier condición meteorológica. Los MQ-9B son utilizados por operadores de Reino Unido y Bélgica, así como por la Guardia Costera de Japón. Además, el MQ-9B ha sido seleccionado por Canadá, Dinamarca, Polonia, Alemania, Catar, Taiwán e India.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la línea Predator de UAS lleva más de 30 años volando e incluye MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, XQ-67A y FQ-42A. La compañía se dedica a proporcionar soluciones multimisión de gran autonomía que ofrecen conocimiento situacional persistente. Para más información, visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.





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