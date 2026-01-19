GA-ASI realiza otra intercepción aérea autónoma en demostración financiada por la compañía con MQ-20 Avenger

GA-ASI realiza intercepción aérea autónoma con MQ-20 Avenger - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

La demostración muestra la madurez de los sistemas de autonomía del MQ-20 Avenger, capaz de detectar, seguir e interceptar de forma independiente un objetivo aéreo utilizando sensores a bordo y software de autonomía de referencia gubernamental

En su más reciente demostración del desarrollo de autonomía avanzada, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ejecutó con éxito un vuelo de autonomía de misión utilizando su reactor MQ-20 Avenger, equipado con el software de autonomía de referencia gubernamental más reciente. La prueba incluyó un enfrentamiento en vivo entre el MQ-20 y una aeronave agresora pilotada por un humano a bordo, destacando la avanzada madurez de los sistemas autónomos, la integración fluida de los elementos de misión y la capacidad de la autonomía para aprovechar los sensores a bordo con el fin de tomar decisiones independientes y ejecutar tareas complejas.



El reactor Avenger de GA-ASI ha servido como plataforma sustituta de Aeronaves de Combate Colaborativo (Collaborative Combat Aircraft, CCA) durante más de cinco años, tanto antes como después de la llegada de las aeronaves específicamente diseñadas por GA-ASI, XQ-67A y YFQ-42A. La reciente demostración del Avenger comenzó con la planificación en la Interfaz Hombre-Máquina (Human-Machine Interface, HMI), seguida de la carga del perfil de misión en el MQ-20. Una vez en el aire, el equipo confirmó una transferencia positiva entre los sistemas de autonomía de misión y de autonomía de vuelo, demostrando la capacidad de los sistemas para adaptarse dinámicamente a los requisitos de la misión. El MQ-20 demostró el cumplimiento de las Zonas de Exclusión (Keep-Out Zones, KOZ) y Zonas de Permanencia (Keep-In Zones, KIZ) asignadas por el operador, evitando dichas zonas durante todas las fases de la misión. En otras palabras, la aeronave voló exactamente donde debía y se mantuvo alejada de las áreas en las que no debía operar.



Uno de los aspectos más destacados de la demostración fue el uso por parte del MQ-20 de un sensor infrarrojo de búsqueda y seguimiento (Infrared Search and Track, IRST) en vivo de Anduril para medir pasivamente la distancia a una aeronave objetivo real en vuelo. Utilizando estos datos del sensor, el sistema de autonomía estableció de forma independiente un seguimiento, calculó una solución de intercepción y simuló el disparo de un arma contra un objetivo real, demostrando la capacidad de la autonomía para aproximarse a un objetivo utilizando sensores a bordo y su propia lógica, sin intervención humana. El disparo simulado, de haber sido real, habría destruido el objetivo.



Los elementos adicionales de la misión incluyeron que el MQ-20 volara una ruta previamente designada hasta una espera instrumental estándar —en la que la aeronave se detiene y orbita, tal como hacen con frecuencia los pilotos humanos en misiones reales, antes de continuar hacia otro punto de ruta u objetivo— y la ejecución de rutas ordenadas mediante rumbo, velocidad y altitud (Heading, Speed and Altitude, HSA), todo ello evitando con éxito las zonas de exclusión designadas.



Esta demostración refuerza el compromiso de GA-ASI con el avance del trabajo en equipo hombre-máquina y pone de relieve la creciente sofisticación de los sistemas autónomos en el uso de datos de sensores y toma de decisiones a bordo para ejecutar perfiles de misión complejos para el combatiente. Asimismo, subraya el compromiso continuo de GA-ASI con la inversión y la experimentación de nuevas capacidades para los combatientes de Estados Unidos.



En 2023, GA-ASI anunció una asociación con Divergent Technologies, Inc., para apoyar los esfuerzos de desarrollo en fabricación aditiva e implementar un proceso completo de fabricación digital para los productos de GA-ASI. En 2024, GA-ASI colaboró con el Mando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para integrar y lanzar la munición merodeadora Altius 600, también fabricada por Anduril, y se asoció con Dillon Aero para integrar las cápsulas de armas DAP-6 de esa compañía en una demostración de fuego real con la revolucionaria aeronave Mojave STOL de GA-ASI. En 2025, GA-ASI se asoció con Shield AI para realizar dos demostraciones de vuelo en el Avenger utilizando el software de autonomía de misión Hivemind de la compañía.



General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (Unmanned Aircraft Systems, UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la línea Predator de UAS ha volado durante más de 30 años e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La compañía está dedicada a ofrecer soluciones multimisión de larga duración que proporcionan conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido.



