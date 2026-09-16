García-Carrión consigue los dos únicos Gran Oro de España en MUNDUS VINI Summer Tasting 2026

(Información remitida por la empresa firmante)
- García-Carrión vuelve a ser reconocida como Mejor Bodega Española y suma 60 medallas, entre ellas dos Gran Oro, 30 Oros y tres “Best of Show”, en uno de los concursos vinícolas internacionales de mayor prestigio internacional.
Mundus Vini, fundado en Alemania en 2001 y organizado por el grupo editorial Meininger, se ha consolidado como uno de los concursos de vino más relevantes a nivel internacional. Cada edición reúne miles de vinos procedentes de todo el mundo, evaluados mediante cata a ciegas por un jurado compuesto por enólogos, sumilleres, periodistas especializados, compradores y otros expertos del sector.
En su edición Summer Tasting 2026, García-Carrión ha conseguido un resultado especialmente destacado al obtener la distinción de Mejor Bodega Española, reforzando su posición entre los productores más reconocidos de esta edición.
A este reconocimiento se suman tres distinciones “Best of Show”, que reconocen a los mejores vinos dentro de sus respectivas categorías:
• Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas – Oro y Best of Show Valdepeñas
• Pata Negra Cava Rosado Brut – Oro y Best of Show Cava Rosé
• Don Luciano Crianza 2023 La Mancha – Oro y Best of Show La Mancha
Además, García-Carrión ha obtenido los dos únicos Gran Oro concedidos a vinos españoles, que han recaído en:
• Viña Arnaiz Reserva 2020 Ribera del Duero – Gran Oro
• Mayor de Castilla Reserva 2020 Ribera del Duero – Gran Oro
Junto a estos reconocimientos, García-Carrión ha obtenido 30 medallas de Oro, repartidas entre distintas denominaciones, estilos y marcas de su portfolio, entre ellos destacan:
• Viña Arnaiz Crianza 2022 Ribera del Duero
• Viña Arnaiz Roble 2025 Ribera del Duero
• Viña Arnaiz 10 Meses 2024 Ribera del Duero
• Opera Prima Tempranillo 2025 La Mancha
• Pata Negra Apasionado Jumilla
• Pata Negra Reserva 2018 Rioja
• Pata Negra Crianza 2020 Rioja
• Pata Negra Crianza Special Edition 2020 Rioja
• Pata Negra Vendimia Seleccionada 2023 Rioja
• Pata Negra Red Blend Roble Special Edition 2024 La Mancha
• Pata Negra Reserva Cepas Viejas 2019 Valdepeñas
• Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas
• Pata Negra Reserva 2019 Valdepeñas
Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.
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