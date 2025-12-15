GEELY inaugura el mayor centro de pruebas vehiculares del mundo, referente en seguridad automotriz global

GEELY - GEELY

Con la inauguración del centro de pruebas de seguridad automotriz más grande y avanzado del mundo, Geely reafirma su liderazgo global al marcar un hito en la innovación y los estándares de seguridad para la movilidad del futuro

Ningbo (China), 15 de diciembre.- Geely Auto Group ha inaugurado hoy el Geely Safety Centre, actualmente la instalación de pruebas de seguridad automotriz más grande y avanzada del mundo. Con una superficie de 45.000 m y una inversión inicial superior a los 2.000 millones de RMB, este centro permitirá a Geely acelerar la innovación en tecnologías de seguridad y elevar los estándares globales en la materia.



El Geely Safety Centre abarca el espectro completo de pruebas de seguridad a nivel mundial, incluyendo ensayos de colisión a alta velocidad, protección de peatones, simulaciones de seguridad activa, pruebas de seguridad para baterías y sistemas de propulsión de nueva energía, ciberseguridad y evaluaciones relacionadas con la salud. Más allá de los ensayos estándar de seguridad vehicular y protección de ocupantes, el nuevo centro ha sido diseñado para respaldar el enfoque de "seguridad integral" de Geely en la era del vehículo inteligente. Para Geely, la seguridad no se limita únicamente al producto o al vehículo: la salud humana y ambiental también constituye un aspecto fundamental, el cual puede ser evaluado en este centro.



El equipo "Golden Nose" del Safety Centre de Geely se dedica a analizar materiales volátiles y olores, detectar sustancias nocivas y garantizar que los productos cumplan con un estándar de "cero gases u olores perjudiciales".



El nuevo centro también ha establecido cinco récords mundiales, entre ellos: el laboratorio de seguridad automotriz más grande (81.930,745 m), la pista cubierta de pruebas de choque más larga (293,39 metros), el túnel de viento con ajuste de altitud y clima más grande (28.536,224 m), con simulación de nieve, lluvia y radiación solar (velocidad máxima del viento: 250 km/h), la zona de pruebas de choque con ángulo arbitrario más extensa (12.709,293 m, ángulos de 0 a 180°) y el mayor número de tipos de pruebas disponibles (27) en un laboratorio de seguridad de un fabricante automotriz.



El nuevo Safety Centre integra las mejores prácticas globales en el desarrollo de seguridad automotriz, combinando el conocimiento de líderes internacionales en seguridad con las crecientes capacidades de I+D de Geely para superar los requisitos normativos en materia de seguridad. Además, el centro refuerza la colaboración de Geely con instituciones como CATARC y la Universidad de Tsinghua, destacando la publicación conjunta del Libro Blanco sobre el Desarrollo de la Seguridad en Vehículos Inteligentes. En conjunto, estas iniciativas consolidan el compromiso de Geely con liderar la próxima ola de innovación en seguridad y elevar los estándares del sector en la era de la movilidad inteligente.



En la última década, Geely ha invertido más de 250.000 millones de RMB en investigación y desarrollo, siendo la seguridad una prioridad fundamental. La inauguración del Geely Safety Centre representa un paso decisivo en ese compromiso, permitiendo a la compañía ofrecer soluciones de movilidad más seguras, inteligentes y sostenibles para los usuarios a nivel global.







