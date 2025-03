General Atomics adquiere North Point Defense

General Atomics Aeronautical Systems, Inc - General Atomics Aeronautical Systems, Inc

La nueva empresa Quadratix unirá la gran plantilla de software de GA y el amplio conjunto de sistemas bajo un paraguas unificado, fusionando diferentes soluciones

San Diego, 3 de marzo de 2025.- General Atomics (GA) ha anunciado hoy la adquisición estratégica de North Point Defense, Inc. (NPD), proveedor líder de software de explotación de Inteligencia de Señales (SIGINT) e integración de sensores, por parte de General Atomics Integrated Intelligence, Inc. (GA-III), anteriormente conocida como General Atomics Commonwealth Computer Research, Inc. Esta adquisición mejora las capacidades de GA en el campo de SIGINT, en rápida evolución, posicionando a la empresa para ofrecer soluciones ISR avanzadas para plataformas aéreas, marítimas, terrestres y espaciales.



La nueva empresa Quadratix unirá la gran plantilla de software de GA y el amplio conjunto de sistemas bajo un paraguas unificado, fusionando diferentes soluciones. Desde el concepto hasta el despliegue, NPD ofrece soluciones autónomas de procesamiento de señales y difusión de datos basadas en IA/ML que proporcionan inteligencia procesable en tiempo real, apoyando las prioridades de las misiones tácticas y nacionales.



"Unirse a GA representa una oportunidad increíble para mejorar nuestro impacto en la entrega de soluciones SIGINT de vanguardia en apoyo de los usuarios nacionales y tácticos", dijo Bruce Benenati, Presidente de NPD. "Como parte de una organización centrada en la misión con un historial probado en inteligencia táctica en todo el DoD y el IC, podemos acelerar la innovación y el despliegue a escala. La integración proporciona a nuestro equipo acceso a una experiencia operativa y unos recursos inigualables, así como a una base de clientes más amplia. Juntos, estamos preparados para ofrecer capacidades aún mayores a quienes dependen de nosotros sobre el terreno".



GA-III se compromete a proporcionar un conjunto completo de herramientas de hardware y software ‘listas para usar’ para satisfacer los requisitos de las misiones y ampliar las innovadoras capacidades de inteligencia dentro del grupo de empresas GA. "La integración de las tecnologías NPD en una división de GA-III supone un cambio estratégico que mejora la capacidad de GA para innovar con rapidez y ofrecer un mayor valor a los clientes con soluciones ISR integrales más eficientes, eficaces y tecnológicamente avanzadas", declaró Brian Ralston, Presidente de GA-III.



Baird actuó como asesor financiero exclusivo y Miles & Stockbridge actuó como asesor jurídico de North Point Defense en la transacción.



Sobre General Atomics y General Atomics Integrated Intelligence

General Atomics es una empresa de defensa y tecnologías diversificadas, fundada en 1955 como división de General Dynamics y adquirida por la familia Blue en 1986. GA y sus filiales operan en los cinco continentes y producen aviones no tripulados y sistemas de sensores aerotransportados, vigilancia por satélite, láser de alta potencia, proyectiles de hipervelocidad y sistemas de conversión de energía. GA es líder en investigación sobre fusión nuclear, fisión nuclear de nueva generación y tecnologías de materiales avanzados. La empresa ocupa más de 8 millones de pies cuadrados de instalaciones de ingeniería, laboratorio y fabricación y cuenta con más de 13.000 empleados.



Las capacidades de GA-III incluyen gestión de datos espaciotemporales, análisis avanzados, herramientas de visualización y visión por ordenador, junto con servicios de reconocimiento automático de objetivos basados en IA/ML. Estas funciones son compatibles con una amplia gama de aplicaciones nacionales, tácticas y comerciales/internacionales, aprovechan las soluciones informáticas comerciales basadas en la nube y en los bordes y están totalmente integradas con los sistemas de aeronaves no tripuladas y sensores aerotransportados de GA Aeronautical Systems.



Más información: https://www.ga.com/general-business-inquiries







