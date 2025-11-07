GENTRADE: el asistente comercial inteligente que transformará la productividad en ventas

(Información remitida por la empresa firmante)

2bedigital defiende que la inteligencia artificial debe potenciar el talento humano, no sustituirlo. Bajo esta premisa, la compañía gallega está desarrollando GENTRADE, un asistente comercial inteligente basado en IA generativa que transformará la manera en que las empresas gestionan sus procesos de venta y su relación con los clientes. Esta innovación permitirá a las empresas aumentar hasta un 40% su eficiencia comercial, gracias al uso de la IA en análisis, comunicación y toma de decisiones

Madrid, 07 de noviembre de 2025.-

GENTRADE es un asistente comercial avanzado, impulsado por inteligencia artificial generativa, capaz de escuchar, analizar y generar contenidos personalizados en tiempo real.



Gracias a la integración de tecnologías de IA generativa, esta solución permite a las empresas:



• Analizar interacciones comerciales (llamadas, correos o reuniones).







• Redactar propuestas comerciales y presupuestos automáticos en cuestión de minutos.







• Detectar oportunidades de negocio y priorizarlas según su potencial.







• Automatizar tareas de seguimiento con clientes.







• Mantener una comunicación personalizada y coherente con la identidad de marca.







Con GENTRADE, los equipos comerciales pueden reducir el tiempo medio de elaboración de una propuesta de 2,5 horas a solo 30 minutos, mejorando simultáneamente la productividad y la personalización.



Tecnología con propósito: IA que impulsa el negocio

El asistente se apoya en una arquitectura modular y escalable, que integra:



• Modelos de lenguaje generativo (LLM) para redacción y comunicación.







• Reconocimiento de voz y análisis semántico para transcribir y clasificar información comercial.







• Automatización avanzada para conectar CRM, correos, calendarios o plataformas de marketing.







El resultado es una herramienta de IA práctica, responsable y orientada al impacto empresarial real, que permitirá a pymes y grandes compañías vender más, mejor y en menos tiempo.



Colaboración y apoyo institucional

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 126.500 € y ha sido subvencionado por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) en el marco del programa IG408M – IA360 (expediente IG408M-2025-000-000035), cofinanciado en un 25 % por la Xunta de Galicia y en un 75 % por la Unión Europea – NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 16 – Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial).



Actualmente, GENTRADE se encuentra en su fase final de desarrollo, con finalización prevista para enero de 2026.

Empresas como Cortes Zapaterías ya han mostrado su interés en implementar la solución para validar su impacto en la gestión comercial diaria.



"La inteligencia artificial no solo debe automatizar tareas, sino ayudarnos a pensar mejor. GENTRADE es un paso más hacia un modelo de ventas más humano, ágil y eficiente" — Pablo Borrás, CEO de 2bedigital.



Impacto en el ecosistema empresarial

GENTRADE se enmarca en la apuesta de 2bedigital por una inteligencia artificial responsable y aplicada al negocio, contribuyendo a:



• La digitalización del tejido empresarial gallego y español.







• La mejora de la competitividad y productividad de los equipos comerciales.







• La creación de empleo cualificado en torno a la tecnología.







• La transferencia de conocimiento entre empresas, instituciones y centros formativos.







Próximos pasos

GENTRADE estará disponible en versión beta a comienzos de 2026, con pilotos en marcha junto a empresas del sector retail y B2B.

Su lanzamiento comercial marcará un nuevo estándar en la automatización de ventas con IA, combinando eficiencia operativa, personalización y análisis predictivo.



Con este proyecto, 2bedigital consolida su posición como una de las empresas líderes en España en la integración de inteligencia artificial generativa en entornos comerciales y de marketing, reforzando su compromiso con una tecnología al servicio de las personas y del crecimiento empresarial.



Emisor: 2bedigital

Contacto

Nombre contacto: Pablo Borrás García

Descripción contacto: 2bedigital/CEO

Teléfono de contacto: +34 900 525 979



