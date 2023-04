Gestilar entrega Isla de Cortegada, su octavo proyecto en Valdebebas (Madrid)

Promovido por Gestilar y diseñado por BOD Arquitectura, el edificio destaca por la estética vanguardista de su fachada. La promoción se compone de 30 viviendas, donde las terrazas son elemento principal, y alberga zonas comunes que incluyen piscina, gimnasio y zonas ajardinadas.

Gestilar ha dotado a este proyecto con las mejores calidades y las técnicas más actuales en materia de sostenibilidad y ahorro energético.

La exclusiva urbanización se ubica en el ámbito de Valdebebas, al noroeste de Madrid, uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de Europa.

Isla de Cortegada es el octavo proyecto de Gestilar en Valdebebas y la cuarta promoción desarrollada y entregada por Gestilar Construcciones.

Madrid, 11 de abril de 2023.- Gestilar, grupo inmobiliario presidido por Javier García-Valcárcel, ha concluido la entrega de las viviendas de su octavo proyecto en Valdebebas (Madrid): Isla de Cortegada. La urbanización es la cuarta promoción construida y entregada por Gestilar Construcciones.

Ubicada en un entorno premium entre la Av. Juan Antonio Samaranch y la Calle Fina de Calderón, cerca de todos los servicios y del Parque Forestal de Valdebebas, esta promoción destaca también por su cuidado diseño y las excelentes calidades de sus materiales. El edificio, obra del estudio BOD Arquitectura, sobresale en el entorno por la singular estética de su fachada. El mismo se compone de 30 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Todas ellas disponen de doble orientación para aprovechar al máximo la luz solar.

Las altas prestaciones de los materiales empleados en la construcción del proyecto Isla de Cortegada, están pensadas para un cliente muy exigente que demanda un mayor número de metros al aire libre. Por este motivo, todas las viviendas de la promoción cuentan con su propia terraza. Destacan principalmente las de los áticos por su gran dimensión, que permiten disfrutar de un espacio exterior único. En el interior, los espacios luminosos y funcionales son protagonistas y se completan con una estudiada selección de calidades y acabados de alto nivel con diseño vanguardista y contemporáneo.

El edificio está dotado de la tecnología más actual en materia de sostenibilidad que le permite ostentar la máxima Calificación Energética A gracias, entre otras medidas, a una fachada ventilada donde se ha optimizado la envolvente térmica, incorporación de vidrios bajo emisivos o un sistema de ventilación de doble flujo con recuperador de calor.

También se incorporan en este proyecto calefacción por suelo radiante, grifería de primeras marcas con tecnología CoolStar y AirPower para el ahorro de energía y agua y buzones inteligentes para compras online.

Valdebebas, se ha convertido en uno de los barrios más demandados a la hora de buscar una vivienda. Este desarrollo urbanístico, en auge desde hace tiempo en la capital, cuenta con buenas conexiones, equipamientos, zonas amplias y grandes espacios verdes como el Parque Forestal de Valdebebas – Felipe VI que, junto al recién estrenado parque Princesa Leonor, suman más de 500 hectáreas. Por ello, desde hace años, promotores y compradores han fijado su interés en esta zona dando lugar a uno de los mayores parques de obra nueva de Madrid, con viviendas dotadas con la última tecnología en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. Además, su buena comunicación permite el fácil acceso al centro de Madrid y a otros puntos de gran interés de la ciudad, como el aeropuerto Adolfo Suárez o el recinto ferial de IFEMA.

Más información: https://www.gestilar.com/es/isla-cortegada-pisos-valdebebas-obra-nueva-juan-antonio-samaranch-fina-calderon

Sobre Gestilar

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com

