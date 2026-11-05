GLOBALFINANZ recibe el prestigioso Premio Puente de MAPFRE a la mejor Correduría en Seguros de Vida

Premio Puente de MAPFRE a la mejor Correduría en Seguros de Vida - GLOBALFINANZ

(Información remitida por la empresa firmante)

La correduría recibe esta distinción durante la V Convención de Corredores Platino, celebrada en Toledo los días 26 y 27 de octubre, en reconocimiento a su labor en el ramo de Vida

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- GLOBALFINANZ Correduría de Seguros ha sido distinguida con el Premio Puente de MAPFRE a la Mejor Correduría en Seguros de Vida, entregado durante la V Convención de Corredores Platino de MAPFRE, celebrada en Toledo los días 26 y 27 de octubre.



Este reconocimiento pone en valor la trayectoria y el desempeño de GLOBALFINANZ en la distribución de seguros de Vida, una actividad en la que la correduría ha desarrollado un modelo especializado que combina tecnología, asesoramiento profesional y atención personalizada.



Fundada en 2005, GLOBALFINANZ ha consolidado una posición destacada en el mercado español de intermediación de seguros, con una especialización en seguros de vida riesgo tanto en seguros individuales como colectivos. Buena parte de esta actividad en seguros individuales la desarrolla a través de Piensin, su marca especializada en la distribución digital de seguros de vida y protección económica familiar. En Seguros Colectivos cuenta con un área especializada en Previsión Social para Empresas, a través de la cual ayuda a los Responsables de RRHH a utilizar las herramientas o productos aseguradores para atraer, incentivar y fidelizar a sus equipos.



Su modelo permite a los consumidores comparar alternativas aseguradoras y acceder al asesoramiento de profesionales especializados para elegir las coberturas más adecuadas a sus circunstancias personales, familiares y empresariales.



El reconocimiento de MAPFRE llega en un momento de crecimiento y consolidación de GLOBALFINANZ, que cerró 2025 con más de 50 millones de euros en primas intermediadas y una cartera superior a los 50.000 clientes y reconoce especialmente el posicionamiento de Globalfinanz en el área de Previsión Social Empresarial, en concreto en los ramos de Vida Riesgo y Vida Ahorro Colectivos.



Especialización, tecnología y asesoramiento

GLOBALFINANZ considera que el futuro de la distribución de seguros de vida pasa por combinar las ventajas de la tecnología con la calidad del asesoramiento profesional.



La compañía apuesta por facilitar el acceso de las familias a soluciones de protección económica, especialmente en un contexto en el que disponer de un seguro de vida adecuado resulta fundamental para preservar su estabilidad financiera ante situaciones imprevistas.



El Premio Puente MAPFRE Vida 2025 supone un nuevo respaldo a este modelo de distribución, basado en la especialización, la cercanía al cliente y la colaboración con las principales entidades aseguradoras.



Sobre GLOBALFINANZ

GLOBALFINANZ es una correduría de seguros española fundada en 2005, especializada en seguros de vida riesgo, protección familiar, responsabilidad civil profesional, seguros para directivos, ciberriesgos y previsión social empresarial.

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