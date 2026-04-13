GLOBALFINANZ a través de Piensin alerta de los errores legales y financieros en parejas en España

Una empresa especializada en asesoría advierte de los errores que pueden complicar la herencia, la fiscalidad y la protección familiar - Piensin

(Información remitida por la empresa firmante)

Una empresa especializada en asesoría advierte de los errores que pueden complicar la herencia, la fiscalidad y la protección familiar

Madrid, 13 de abril de 2026.- Matrimonio, herencias, testamento o seguros de vida son cuestiones que muchas personas posponen o desconocen, pero que pueden tener un impacto determinante en la estabilidad económica y legal de una familia.



Según explica Ana Yáñez, de asesoriaenmadrid.es, experta en asesoría, "existe un gran desconocimiento sobre aspectos básicos que afectan directamente a la protección de la pareja y de los hijos, especialmente en situaciones de fallecimiento o separación".



Uno de los principales puntos que destaca Yáñez es que el matrimonio no solo tiene implicaciones personales, sino también legales y fiscales. Estar casado permite acceder con mayor facilidad a la pensión de viudedad, beneficiarse de la declaración de la renta conjunta en determinados casos, reducir la carga del Impuesto de Sucesiones y facilitar la planificación de la herencia, por ejemplo a través del tercio de mejora.



En este contexto, también resulta clave la elección del régimen económico matrimonial. En el régimen de gananciales, todos los bienes generados pertenecen a ambos cónyuges, mientras que en el régimen de separación de bienes cada uno mantiene la titularidad de su patrimonio. Desde un punto de vista práctico, Ana Yáñez señala que la separación de bienes puede evitar conflictos y simplificar los procesos en caso de divorcio.



La situación es más compleja en el caso de parejas no casadas. Tal y como advierte Yáñez, acceder a la pensión de viudedad en parejas de hecho es más difícil, ya que requiere cumplir una serie de requisitos y acreditar la relación. Además, en ausencia de testamento, la pareja no tiene derechos hereditarios. En estos casos, los herederos pueden ser los padres del fallecido o sus hijos, lo que puede dejar a la pareja en una situación de desprotección, especialmente en relación con la vivienda.



El testamento se presenta como una herramienta fundamental para evitar este tipo de situaciones. Su coste es reducido, generalmente entre 40 y 50 euros, y permite organizar el reparto de la herencia de acuerdo con la voluntad del testador. No es necesario estar casado para hacer testamento, y en el caso de parejas no casadas puede ser clave para proteger a la pareja.



En lo que respecta a la protección de los hijos, Ana Yáñez, de asesoriaenmadrid.es, subraya que existen tres medidas básicas: hacer testamento, regular adecuadamente la situación legal de la pareja y contar con un seguro de vida en el que los beneficiarios sean los hijos o el cónyuge. Estas decisiones permiten garantizar la estabilidad económica de la familia en caso de imprevistos.



"La planificación es esencial. Muchas familias no son conscientes de las consecuencias legales y económicas hasta que se enfrentan a una situación complicada", concluye Ana Yáñez.



En este contexto, GLOBALFINANZ a través de "Haz un Piensin" pone el foco en la importancia de anticiparse y tomar decisiones informadas para proteger el futuro familiar a través de soluciones como los seguros de vida y los seguros de salud.



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