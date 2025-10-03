El glosario financiero para la Generación Z: 10 conceptos clave para proteger su economía, según Oney

(Información remitida por la empresa firmante)

'Infórmate. Planifica. Decide' es el lema elegido para celebrar este año el Día de la Educación Financiera, que se celebra el próximo 6 de octubre. Con propuestas como esta, Oney refuerza su compromiso con la educación financiera, acercando conceptos clave de manera sencilla para ayudar a que más personas comprendan y gestionen mejor su economía personal

Madrid, 3 de octubre de 2025.- El próximo 6 de octubre, se celebra el Día de la Educación Financiera 2025, bajo el lema 'Infórmate. Planifica. Decide', centrado la promoción de las ventajas de la planificación financiera. En este contexto, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, propone hacer un recorrido práctico por 10 términos financieros básicos que ayudarán a los jóvenes a sentar unas bases sólidas para el futuro.



'Infórmate'

La primera etapa pasa por entender cómo funciona el dinero y qué implican las decisiones económicas más comunes. Para la Generación Z, que ha crecido en un entorno digital con acceso inmediato al consumo y a la información, es fácil caer en la trampa de "usar sin comprender". Por ello, es importante conocer términos como:



• Score crediticio: es la "nota" que mide la fiabilidad financiera en función del historial de pagos. Cuanto mejor sea el score, más fácil será acceder a créditos y en mejores condiciones.



• Amortización: es la forma en la que se devuelve un préstamo, una parte va a intereses y otra al capital. Es importante conocer cómo se reparte para entender el coste real de una deuda y si compensa adelantar pagos.



• Morosidad: ocurre cuando no se cumple con el pago de una deuda en el plazo pactado. Tiene consecuencias como intereses adicionales, penalizaciones o incluso aparecer en registros que dificultan pedir financiación en el futuro.



• Tipo de interés variable: es el interés que cambia con el tiempo según un índice de referencia (como el Euríbor). Entenderlo es clave para anticipar cómo pueden variar las cuotas de un préstamo.



'Planifica'

Una vez adquiridos los conceptos básicos, el siguiente paso es organizarse y establecer hábitos financieros saludables. No basta con conocer cómo funciona el dinero, la clave está en poner orden y crear rutinas que permitan alcanzar objetivos a medio y largo plazo. En este punto aprender el significado de los siguientes conceptos es primordial:



• Presupuesto: es la planificación de los ingresos y gastos durante un período determinado, normalmente un mes. Permite saber cuánto dinero se tiene disponible, en qué se está gastando y cuánto se puede destinar al ahorro o a otras metas.



• Ahorro automático: sistema que transfiere automáticamente una parte de los ingresos a una cuenta de ahorro o inversión, fomentando la constancia sin esfuerzo.



• Fondo de emergencia: ahorro reservado para cubrir imprevistos (averías, desempleo, gastos médicos). Se recomienda que sea entre 3 y 6 meses de gastos fijos.



'Decide'

La última etapa consiste en transformar el conocimiento y la planificación en acción, tomando decisiones responsables y conscientes que marcarán la diferencia a largo plazo. Decidir con criterio implica valorar las opciones disponibles antes de gastar, endeudarse o invertir, así como pensar en las consecuencias de cada movimiento y no dejarse llevar únicamente por la inmediatez.



• Inversión: destinar dinero a un activo o proyecto con la expectativa de obtener un beneficio futuro. No se trata solo de grandes cantidades ni de hacerlo en bolsa; invertir puede empezar con poco y en diferentes formas: una cuenta de ahorro con intereses, un fondo de inversión, incluso cursos o herramientas que aumenten tus habilidades.



• Consumo responsable: práctica de comprar productos y servicios de forma consciente, valorando calidad, sostenibilidad y necesidad real antes de adquirirlos.



• Endeudamiento responsable: uso del crédito como herramienta útil para financiar proyectos o necesidades, pero siempre ajustado a la capacidad de pago de cada persona.



"La educación financiera es clave para ofrecer alternativas reales a nuestros clientes. Gracias a estas opciones, pueden tomar decisiones informadas que les ayuden a cumplir sus proyectos y objetivos personales. Desde Oney, queremos acercar el lenguaje de las finanzas a los jóvenes de forma clara y sencilla. Nuestro propósito es que aprendan a informarse, planificar y decidir con criterio, para que puedan tomar el control de su futuro económico con confianza y autonomía", señala Xóchitl Gonzalez Mora, CMO de Oney España.



Con propuestas como estas, Oney reafirma su compromiso con la educación financiera acercando conceptos clave a las nuevas generaciones. Promover la comprensión de las finanzas desde edades tempranas es fundamental para fomentar hábitos saludables, impulsar un consumo más consciente y dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para tomar decisiones que les permitan construir un futuro económico sólido y sostenible.



