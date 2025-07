GoodData lanza IA para análisis self-hosted: potente, probada, privada

(Información remitida por la empresa firmante)

San Francisco, 07 de julio de 2025.-

Las funciones de IA de GoodData, incluidos AI Assistant y Smart Search, ya están disponibles para su despliegue autónomo. Mantenga sus datos privados, en cumplimiento de la normativa y alimentados por IA

GoodData, la plataforma de análisis nativa de IA, ha anunciado hoy que GoodData AI ya está disponible para su despliegue autoalojado. Las empresas ahora pueden ejecutar GoodData AI, incluyendo AI Assistant y Smart Search, completamente dentro de su propia infraestructura - en las instalaciones o en una nube privada - con cero exposición de datos de terceros.



Con este lanzamiento, GoodData ofrece toda la promesa de la analítica impulsada por IA al tiempo que cumple con los estrictos requisitos de privacidad, cumplimiento y control de las empresas modernas. El autoalojamiento ofrece a las organizaciones la propiedad total de sus flujos de trabajo analíticos, desde las consultas en lenguaje natural hasta la generación de información, todo ello dentro de su perímetro de seguridad.



"Las empresas no deberían tener que elegir entre innovación y control. Con el autoalojamiento de GoodData AI, estamos dando a nuestros clientes lo mejor de ambos mundos: analítica generativa de vanguardia, desplegada totalmente en sus términos. Este es un gran paso para hacer que la IA no solo sea potente, sino práctica y segura para todas las organizaciones". Roman Stanek, Fundador y CEO, GoodData



IA de nivel empresarial, totalmente privada

La IA Self-Hosted de GoodData aporta un nuevo nivel de confianza a las empresas que exigen la máxima seguridad de los datos. Las principales ventajas son:



• Privacidad de los datos empresariales: Todas las interacciones con la IA, incluidas las consultas, las búsquedas y los conocimientos generados, permanecen completamente dentro de su entorno. Sin procesamiento externo. Sin dependencia de proveedores.



• Flexibilidad de despliegue: Elegir cómo y dónde ejecutar los análisis potenciados por IA. GoodData admite la implementación en las instalaciones o en su nube privada, integrándose perfectamente con sus herramientas e infraestructura existentes.



• Cumplimiento y control: Alinearse fácilmente con estándares regulatorios como GDPR, HIPAA y otros. Las organizaciones mantienen un control total sobre las actualizaciones, las políticas de acceso y el ajuste del modelo.



"IA que funciona donde trabajas"

La IA Self-Hosted de GoodData no solo es segura: es inteligente, escalable y está diseñada para adaptarse a cualquier ecosistema de datos modernos. Desde los usuarios empresariales hasta los desarrolladores, cada parte de la plataforma está diseñada para una interacción inteligente y sin fisuras:



• IA en cualquier lugar: Añadir análisis de lenguaje natural en cualquier lugar (interfaz de usuario, aplicaciones integradas o flujos de trabajo) con compatibilidad total con marcas blancas para experiencias de marca.



• Ontología y capa semántica inteligentes: IA que entiende el negocio utilizando modelos semánticos gobernados y conscientes del dominio que ofrecen respuestas contextualmente precisas.



• Información en lenguaje natural: obtener acceso conversacional a respuestas precisas, visualizaciones y próximos pasos, todo alineado con su modelo de datos.



• Lago de análisis preparado para la IA: Construido sobre una base de datos unificada y de alta calidad que admite interacciones de IA escalables y en tiempo real en todas las capas de análisis.



• Compatibilidad con el protocolo de contexto de modelos (MCP): Permite el contexto entre sistemas en tiempo real que hace que la IA sea relevante. El nuevo programa MCP Server Beta de GoodData ya está disponible.



• Herramientas para desarrolladores y API: La arquitectura basada en API permite a los desarrolladores incorporar, automatizar e integrar la IA en cualquier flujo de trabajo o aplicación empresarial.



Esta arquitectura permite a las empresas incorporar la IA directamente a los procesos de toma de decisiones de forma rápida, inteligente y segura.



"Con el lanzamiento de GoodData AI para despliegue autoalojado, estamos haciendo que la analítica empresarial sea más inteligente, accesible y escalable que nunca. Estas capacidades permiten tanto a los desarrolladores como a los usuarios empresariales interactuar con los datos gobernados a través del lenguaje natural y la búsqueda intuitiva". Jan Franek, Director de Producto, GoodData



"Estamos encantados de incorporar GoodData a nuestro ecosistema de socios, que nos ayuda a ofrecer capacidades de IA seguras y autoalojadas para la seguridad pública. Al permitir a las agencias hacer preguntas en un lenguaje sencillo y convertir instantáneamente los datos en información procesable, estamos ayudando a los oficiales a trabajar de manera más eficiente, acelerar las investigaciones y mejorar la seguridad de la comunidad, todo dentro de un entorno en la nube que garantiza la total privacidad y control de los datos". Wendy Gilbert, Vicepresidenta Sénior de Producto, Mark43



"La IA, a tu medida"

Con el autoalojamiento de GoodData AI, las organizaciones pueden por fin combinar la flexibilidad de la arquitectura abierta con la inteligencia de los análisis de última generación, cumpliendo al mismo tiempo los protocolos de seguridad más estrictos.



Más información: www.gooddata.com



Sobre GoodData

GoodData es la plataforma de análisis nativa de IA creada para la velocidad, la escala y la confianza, que ayuda a las empresas a ofrecer información en tiempo real, integrada, de marca y en cualquier lugar donde sus usuarios la necesiten.



Fundada en 2007 y con oficinas en EE.UU. y Europa, GoodData presta servicio a más de 140.000 de las principales empresas del mundo y a 3,6 millones de usuarios, ayudándoles a impulsar cambios significativos y a maximizar el valor de sus datos.



