La Gran Canaria Adventure Week 2026 ofrece actividades de naturaleza gratuitas para descubrir la isla

Cartel del GCAW2026 - CREATÍVICA

(Información remitida por la empresa firmante)

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de 2026.- Del 26 de octubre al 1 de noviembre, residentes y visitantes podrán disfrutar de siete días de experiencias en la naturaleza, con propuestas de senderismo, kayak, snorkel, multiaventura, orientación, bicicleta urbana y observación de estrellas

La Gran Canaria Adventure Week 2026 (GCAW’26) regresa del 26 de octubre al 1 de noviembre con una nueva edición que ofrecerá actividades de Turismo Activo y Ecoturismo totalmente gratuitas, distribuidas por distintos puntos de la isla. Organizada por la Asociación Empresarial Ecoactiva Canarias, con el respaldo de Turismo de Gran Canaria y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, la iniciativa busca acercar las experiencias en la naturaleza tanto a residentes como a visitantes, poniendo en valor la diversidad paisajística de la isla y el trabajo de las empresas especializadas del sector.



Durante siete días, Gran Canaria se convertirá en un escenario de aventuras al aire libre, con una programación que combina actividades terrestres, acuáticas y nocturnas. Desde rutas de senderismo interpretado por espacios naturales hasta experiencias de kayak, snorkel, coastering, orientación deportiva o astroturismo, el programa permitirá descubrir algunos de los atractivos naturales de la isla de una forma activa y diferente.



El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo Cabrera, destacó la importancia de iniciativas como la Gran Canaria Adventure Week para continuar impulsando la diversificación de la oferta turística de la isla y poner en valor sus recursos naturales.



"El turismo de naturaleza es una estrategia central de Turismo de Gran Canaria en su apuesta por poner en valor nuestros recursos naturales y generar una oferta turística de calidad. La Gran Canaria Adventure Week es un estupendo muestrario de lo que es posible en la isla, donde se puede desarrollar un amplio catálogo de actividades para todos los públicos", subrayó Álamo.



La programación de esta edición reúne a más de una decena de empresas especializadas de Turismo Activo y Ecoturismo, que serán las encargadas de desarrollar las diferentes experiencias, ofreciendo actividades guiadas y adaptadas a las características de cada modalidad.



Entre las propuestas destacan las rutas de senderismo interpretado por paisajes volcánicos y zonas de vegetación singular, las actividades acuáticas para descubrir la costa grancanaria, las experiencias de multiaventura, los recorridos en bicicleta por la capital y una sesión de observación astronómica para disfrutar de los cielos nocturnos de la isla.



Uno de los principales compromisos de la Gran Canaria Adventure Week es favorecer el acceso a las actividades en la naturaleza. Por ello, la edición de 2026 incorpora tres propuestas específicas de senderismo accesible, que permitirán disfrutar de diferentes espacios naturales de la isla, reforzando el carácter inclusivo del evento.



La sostenibilidad, la seguridad y la profesionalización del sector continúan siendo otros de los pilares de esta iniciativa, que apuesta por un modelo de turismo respetuoso con el entorno y desarrollado de la mano de empresas locales.



El presidente de la Asociación Empresarial Ecoactiva Canarias, José Luis Echevarría Navarro, puso en valor el papel de la Gran Canaria Adventure Week como escaparate de la oferta de Turismo Activo y Ecoturismo de la isla, así como la implicación de las empresas participantes.



"La Gran Canaria Adventure Week pone sobre la mesa todo lo que es posible disfrutar de la isla desde las experiencias de naturaleza. Con actividades para todos los públicos, y con un carácter inclusivo, esta edición oferta un buen número de experiencias con empresas certificadas y con todas las garantías de seguridad", señaló Echevarría.



Todas las actividades de la Gran Canaria Adventure Week 2026 serán gratuitas, con plazas limitadas, por lo que las personas interesadas deberán consultar las condiciones y requisitos específicos de cada experiencia y formalizar su reserva a través de los canales oficiales del evento.



Con esta nueva edición, Ecoactiva Canarias, Turismo de Gran Canaria y el IAS Gran Canaria continúan promoviendo una oferta turística vinculada a la naturaleza, la aventura, la accesibilidad y la sostenibilidad, contribuyendo a diversificar las experiencias disponibles en el destino y acercando el Turismo Activo y el Ecoturismo a nuevos públicos.



La Gran Canaria Adventure Week 2026 cuenta también con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo (ANETAE). Más información e inscripciones en grancanariaadventure.com.





Emisor: Gran Canaria Adventure Week

Nombre contacto: Raúl Vega

Descripción contacto: CREATÍVICA / Jefe de Comunicación

Teléfono de contacto: 928915133

