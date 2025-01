Green Rain Solar Inc. explora la venta de derechos de desarrollo de un proyecto de huerta solar en Greece

The Now Corporation - The Now Corporation

(Información remitida por la empresa firmante)

The Now Corporation (OTC PINK:NWPN), a través de su filial Green Rain Solar Inc, está explorando activamente la venta de los derechos de desarrollo de un innovador proyecto de energía solar situado en 4777 Dewey Avenue, Greece, Nueva York

Pasadena, 22 de enero de 2025.- Este movimiento estratégico tiene como objetivo generar financiación para el avance de proyectos de energía solar en todo el país.



El terreno de 19,5 acres situado en Greece, Nueva York, albergará un parque solar de última generación. Esta iniciativa subraya el compromiso de Green Rain Solar con el desarrollo de soluciones energéticas innovadoras y sostenibles que aceleren la transición hacia emisiones netas de carbono cero.



Green Rain Solar, especializada en sistemas urbanos y distribuidos de energía solar, pretende transformar espacios infrautilizados en centrales de energía renovable. La venta de los derechos de desarrollo de este proyecto proporcionará el capital necesario para potenciar nuevas iniciativas solares, ampliar las operaciones y apoyar la adopción de energías limpias en regiones de gran demanda.



"Este proyecto representa un hito importante en nuestra misión de ofrecer soluciones sostenibles de energía solar", declaró Alfredo Papadakis, CEO de The Now Corporation. "El emplazamiento de Greece, NY, ejemplifica nuestro enfoque para maximizar el potencial de las infraestructuras de energías renovables".



Sobre The Now Corporation

The Now Corporation (OTC PINK:NWPN) se ha comprometido a promover soluciones de energía limpia a través de su filial Green Rain Solar Inc. Green Rain Solar se centra en las instalaciones solares en tejados urbanos y en las soluciones energéticas conectadas a la red, centrándose en mercados con elevados costes energéticos. Mediante la combinación de tecnologías solares y de baterías de última generación, The Now Corporation se dedica a impulsar la innovación y la sostenibilidad en el sector de las energías renovables.



Sobre Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc, filial de The Now Corporation (OTC PINK:NWPN), es una empresa de servicios de energía solar especializada en energía solar urbana e integración en red. La empresa desarrolla proyectos solares innovadores en tejados para transformar la luz solar en energía conectada a la red, promoviendo soluciones energéticas sostenibles para zonas urbanas de alto coste.



Aviso legal sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene información de carácter prospectivo en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y está sujeto a la salvaguarda creada por dichas secciones. Este material contiene declaraciones sobre acontecimientos futuros esperados y/o resultados financieros que son de naturaleza prospectiva y están sujetos a riesgos e incertidumbres. Esto incluye la posibilidad de que el negocio descrito en este comunicado de prensa no pueda concluirse debido a problemas técnicos, de instalación, de permisos u otros imprevistos. Tales declaraciones de futuro implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de The Now Corporation difieran materialmente de los aquí expresados. A excepción de lo requerido por las leyes federales de valores de EE.UU., The Now Corporation no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros, o de otra manera.







Contacto

Nombre contacto: Michael Cimino

Descripción contacto: The Now Corporation

Teléfono de contacto: +13102288897