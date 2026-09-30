Grúas Yuguero refuerza la seguridad de su flota ante la llegada del otoño e invierno - Grúas Yuguero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2026.-

La empresa intensifica inspecciones y certificaciones de equipos de elevación para garantizar la seguridad en obras durante la temporada de mayor riesgo climático

Grúas Yuguero, empresa especializada en alquiler de equipos de elevación, pone en marcha un protocolo reforzado de seguridad y mantenimiento preventivo ante la llegada de la temporada otoñal e invernal, cuando los eventos climáticos adversos —lluvia, vientos fuertes y condiciones de visibilidad reducida— incrementan los riesgos en las operaciones en altura.

"La construcción no se detiene en otoño, pero exige mayor precaución", señala la empresa. Bajo esta premisa, Grúas Yuguero ha intensificado las inspecciones técnicas de su flota, la actualización de certificaciones de seguridad y la capacitación de operarios para garantizar que cada equipo cumpla los estándares más exigentes durante esta época del año.

Medidas de seguridad reforzadas

Entre las acciones implementadas destaca la revisión exhaustiva de sistemas de anclaje, cables y mecanismos de elevación, así como la validación de todos los equipos conforme a la normativa de Seguridad y Salud en Construcción (RD 1627/1997). Asimismo, la empresa cuenta con protocolos para asesorar a clientes sobre las condiciones climatológicas límite para cada tipo de operación.

"Los promotores y constructoras necesitan planificar sus obras sabiendo qué equipos pueden operar de manera segura en cada condición climática", explican desde la empresa.

Disponibilidad de equipos especializados

Grúas Yuguero dispone de una flota diversificada con servicios de transporte y elevación especialmente diseñados para condiciones adversas, permitiendo que los proyectos mantengan su cronograma incluso durante la temporada de mayor riesgo climático.

Para más información sobre servicios y disponibilidad, contactar con Grúas Yuguero.

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