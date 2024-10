Grupo Ayuso en VETECO: seis nuevas soluciones innovadoras de cerramientos y división de interiores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de octubre

Cerramientos practicables, replegables, puertas pivotantes, correderas y divisiones de espacios interiores. Son algunas de las innovaciones que el Grupo va a presentar en el stand D01 del Pabellón 10 de la Feria. Además, en colaboración con su partner WINKHAUS, se harán dos demostraciones en directo diarias sobre cómo se monta el nuevo herraje para canal Europeo AluPilot

Grupo Ayuso, expertos en sistemas de aluminio, PVC y vidrio, acude a Veteco 2024, feria líder en el sector de la ventana, la fachada y la protección solar, cargado de novedades y cerramientos innovadores que presentar. Del 5 al 8 de noviembre, en IFEMA (Madrid), se podrá visitar al Grupo en el Stand D01 del Pabellón 10. En total, seis nuevas soluciones punteras componen la cartera de innovaciones que el Grupo va a presentar en la feria. A los cerramientos eficientes que ya tiene la compañía, se suman ahora los siguientes:



• Energy 60 CORE. Sistema de carpintería practicable de 60 mm con unos valores de transmitancia térmica excelentes, gracias a su cuerpo interior de poliuretano de baja densidad (CORE). Puede llegar a valores de transmitancia térmica de hasta Uw=0,70 W/m2K, según dimensiones y vidrio seleccionado. Estos valores se consiguen gracias a una transmitancia térmica al marco de, tan solo, Uf=1,1 W/m2K.



• Puerta PLEGABLE MAX. Sistema para puertas plegables de grandes dimensiones, para espacios donde se necesita la máxima apertura. El sistema tiene una sección de 77 mm, con una capacidad máxima de carga de 120 Kg por hoja y gran facilidad de movimiento gracias a los rodamientos y railes de acero.



• Tuttavista Galandage. Además del sistema de suelo integrado para Tuttavista, ahora Grupo Ayuso también ha desarrollado el sistema galandage para este cerramiento. Con este sistema se puede abrir y ocultar la hoja corredera en el tabique, lo que ofrece una total apertura del hueco. Se puede realizar la apertura en hoja monorraíl o en dos hojas.



• Sistema división de interiores VISTA-LINE. Nuevo sistema de separadores de vidrio para viviendas. Con este sistema conseguimos dividir estancias sin que pierdan acceso directo a la luz natural, ni visibilidad, ni conexión con el resto de las estancias. Este sistema de aluminio simula, estéticamente, las tradicionales divisiones de acero mediante un perfil decorativo de 15 mm.



• Sistema de puerta pivotante. Sistema para puertas pivotantes de grandes dimensiones, las cuales pueden ser de vidrio o paneladas. El pivote inferior puede instalarse encastrado en el suelo, sin perfil inferior.



• Corredera paralela ELIDE. Nuevo sistema de herraje corredero de apertura paralelo que permite una apertura sin esfuerzos. El diseño sencillo oculta las piezas móviles en el marco de la ventana, por lo que a la vista es igual que cualquier otra corredera.



"Veteco 2024 se presenta, una vez más, como una oportunidad excelente para el sector. Nuestra empresa acude con expectativas altas y la intención de presentar a los profesionales de la industria nuestras últimas innovaciones en las que venimos trabajando desde hace meses. Queremos ofrecer a arquitectos, instaladores y otros prescriptores una experiencia integral y completa con el objetivo de aportarles valor y responder a sus necesidades y exigencias. En Veteco hablaremos, y mucho, sobre el presente, el futuro y los máximos desafíos que afrontamos en el sector. Un foro al que ningún agente debe faltar", comenta José Luís Sebastían, Presidente y Consejero Delegado de Grupo Ayuso.



Demostración en directo

Además, en el stand de Grupo Ayuso en Veteco y en colaboración con su partner Winkhaus, se van a realizar en directo dos presentaciones al día (una a las 11:30 h y otra a las 16:00 h) del herraje para canal Europeo AluPilot. En un banco de trabajo se colocará una ventana de la serie Energy del Grupo en la que un técnico montará este nuevo herraje, demostrando la rapidez y sencillez con la que se ejecuta la operación.



Gracias al innovador sistema de herraje AluPilot de Winkhaus se puede ahorrar hasta 10 minutos en la fabricación de una ventana de aluminio y reducir así significativamente los costes de producción. Este herraje se monta desde el frente de canal de hoja, por lo que se puede insertar con el cuadro de hoja cerrado. Además, no necesita pletinas cortadas a diferentes medidas. Todo se conecta mediante varillas de accionamiento con siete medidas fijas, como si de un juego de lego se tratara. No es necesario insertar ningún tornillo y no importa si se utiliza herraje oculto o visto.





Contacto

Nombre contacto: Grupo Ayuso

Descripción contacto: Grupo Ayuso

Teléfono de contacto: 91 485 27 50