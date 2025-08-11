Grupo Capital y Ricardo Enrique Ramos D’Agostino presentan modelo de valoración empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma presenta una herramienta que permite identificar el precio justo de una compañía, ayudando a los inversionistas a tomar decisiones informadas con visión de largo plazo

Madrid, 11 de agosto de 2025.-

Grupo Capital, bajo el liderazgo de Ricardo Enrique Ramos D’Agostino, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo modelo de análisis para calcular el valor intrínseco de empresas, una metodología que busca aportar claridad y disciplina al momento de invertir en los mercados bursátiles.



Este modelo se aleja de fórmulas simplistas o genéricas. Según Ramos D’Agostino, el verdadero valor de una empresa no puede determinarse con una única ecuación.



Se requiere entender su negocio, su posición competitiva y su desempeño financiero a lo largo del tiempo para definir un precio justo que genere rentabilidad sostenible para el inversionista.



"No existe una fórmula matemática universal para calcular el valor de un negocio. Cada empresa es única, y su valoración debe partir de un análisis profundo que combine historia, proyección y contexto", explicó Ricardo Enrique Ramos D’Agostino.



Una metodología basada en fundamentos reales

El nuevo modelo de Grupo Capital analiza múltiples variables antes de estimar el valor intrínseco:



• Historial financiero de largo plazo: mínimo diez años de datos para evaluar su desempeño histórico.



• Ventajas competitivas del negocio: identificar si posee una posición diferenciadora dentro de su sector y que sea perdurable en el tiempo.



• Solidez del equipo directivo: analizar su experiencia, estabilidad y alineación con la visión de la empresa.



• Proyección de beneficios futuros: proyectar cómo evolucionarán sus ganancias y qué retornos generará para sus socios en las próximas décadas, a partir de los datos históricos.



Con este enfoque, los inversionistas pueden evitar pagar precios excesivos en momentos de euforia del mercado y aprovechar oportunidades cuando el valor real de una empresa es superior a su cotización.



Del análisis técnico a la visión de negocio

Ricardo Enrique Ramos D’Agostino explicó que, a diferencia de los enfoques especulativos basados en las oscilaciones diarias del mercado, este método ayuda a comprender qué rentabilidad puede ofrecer realmente una empresa en el tiempo.



"Cuando compramos una acción, estamos comprando un negocio. Si entendemos cómo genera valor y cuál es su proyección, podemos decidir cuánto es prudente pagar hoy por esa participación", detalló Ramos D’Agostino.



Más transparencia para los inversores

Con este lanzamiento, Grupo Capital busca democratizar el análisis profundo, ofreciendo a sus clientes e inversionistas una herramienta que les permita tomar decisiones con mayor confianza y reducir el riesgo asociado a la volatilidad de corto plazo.



Este modelo también es clave para construir portafolios más sólidos, centrados en compañías que puedan multiplicar el capital invertido a través de la rentabilidad compuesta, fortaleciendo así la estabilidad financiera de quienes apuestan por el largo plazo.



Con la experiencia de Ricardo Enrique Ramos D’Agostino, Grupo Capital refuerza su compromiso de ofrecer estrategias basadas en fundamentos y no en modas bursátiles, ayudando a identificar negocios realmente valiosos en un mercado cada vez más especulativo.







Contacto

Nombre contacto: Ricardo Ramos D'Agostino

Descripción contacto: Grupo Capital

Teléfono de contacto: 644945233



