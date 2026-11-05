Grupo Castilla entra de lleno en Executive Search con la adquisición de Kennedy Spain

Frank Knudsen, presidente de Kennedy y Carles Castilla, CEO de GC - Daniel González

(Información remitida por la empresa firmante)

Con esta inversión estratégica, el Grupo impulsa su Enfoque 360º en RR. HH. integrando servicios exclusivos de búsqueda de perfiles de alta dirección, de la mano de una reconocida firma internacional

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- Encontrar a los líderes que marcarán el rumbo de una organización es hoy uno de los mayores retos del tejido empresarial. En un mercado cada vez más global, competitivo y especializado, contar con el talento directivo adecuado es clave. En este contexto, Carles Castilla, CEO de Grupo Castilla, destaca que "completamos una propuesta diferencial en RR. HH., incorporando la capacidad de identificar a los líderes que ejecutarán la estrategia empresarial del mañana" y añade, "durante estos años el equipo ha sabido alcanzar y mantener con éxito los elevados estándares de calidad que exige la red Kennedy".



Grupo Castilla culmina la estrategia iniciada en 2022 con su entrada en el accionariado de Saltor Talent, una firma boutique de Barcelona especializada en Executive Search e integrada en Kennedy Internacional. Su presidente, Frank Knudsen, asegura: "Pocas incorporaciones a nuestra red cuentan con unos cimientos tan sólidos. Tras años trabajando juntos, esta evolución nos permite consolidar nuestra presencia en España junto a un socio que comparte nuestros valores, metodología y visión del Executive Search".



Bibiana Gómez, con más de 25 años de experiencia en multinacionales de servicios corporativos, en sectores de consultoría, finanzas y Executive Search, liderará esta nueva etapa. "Nuestra fortaleza es un modelo único en el mercado, porque Kennedy Spain combina la herencia del saber hacer de una boutique, el alcance global y una propuesta integral de servicios y soluciones de RR. HH. adaptada a las necesidades de cada organización".



Kennedy Executive Search es una red internacional de firmas boutique, con sede corporativa en Bruselas y más de 15 años de trayectoria. Cuenta con oficinas en más de 20 países, fuertemente consolidada en Europa y América y, actualmente, en fase de expansión en Asia.



Acerca de Grupo Castilla

Grupo Castilla es una compañía española con un innovador Enfoque 360º en RR. HH. y con más de 4.200 clientes que han depositado su confianza para construir modelos de gestión del talento que generan un impacto positivo en sus negocios. Fundada en 1979, ha evolucionado hasta convertirse en un grupo especializado en servicios y soluciones integrales de RR. HH. que combina conocimiento y tecnología bajo el lema "El valor de las Personas", para facilitar la gestión, el desarrollo y el cuidado de los equipos. Su Plan Estratégico prevé alcanzar 41 M€ de facturación en 2026 con 450 profesionales, posicionándose como uno de los líderes High Growth del sector.

Contacto

Nombre contacto: Marta Bonillo

Descripción contacto: Grupo Castilla - Coordinadora de Comunicación y RSC

Teléfono de contacto: 910032122



