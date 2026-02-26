Grupo Insur bate récords, alcanza un Ebitda de 48,2 millones de euros y el Beneficio más alto de su historia. - GRUPO INSUR

Grupo Insur obtiene un beneficio neto de 39,3 millones, un 58,8% más que en 2024, lo que supone la cifra más alta de toda su dilatada historia

La compañía también consigue récords en entrega de viviendas (670) en 2025, tasa de ocupación en actividad patrimonial y sitúa su banco de suelo residencial en máximos: 5.026 viviendas

En el ejercicio 2025, Insur despliega un excelente desempeño comercial con incrementos destacados en todas sus líneas de negocio

Sevilla, 26 de febrero de 2026.- Grupo Insur ha cerrado el año 2025 con una cifra de negocio de 238,6 millones de euros y un ebitda de 48,2 millones de euros, con incrementos del 28,4% y del 49,2% respectivamente con relación al año 2024. Estos crecimientos están impulsados por el buen comportamiento de las principales líneas de negocio y la mejora de los márgenes.

En ese sentido, el resultado de explotación se sitúa en 59,6 millones de euros, un aumento del 46,3%, y el beneficio neto alcanza los 39,3 millones de euros, un 58,8% más que en 2024, la cifra más alta registrada por la compañía en toda su trayectoria.

Récord de entregas y extraordinario desempeño comercial

La cifra de negocio de la actividad de promoción alcanzó los 177,7 millones, un incremento del 35,1% respecto a 2024, tras la entrega de 670 viviendas que han tenido un precio medio de venta (PMV) de 301 miles de euros. La compañía también pulveriza otro record, ya que ningún año se han entregado tantas viviendas como en 2025.

Por su parte, la cifra de negocio de la actividad patrimonial registró un crecimiento del 6,1% interanual hasta los 19,4 millones de euros, mientras que en la actividad de construcción la cifra de negocio se situó en 36,9 millones de euros, con un aumento del 20,0% respecto de 2024.

La actividad de gestión alcanzó una cifra de negocio de 4,7 millones de euros en 2025, con un ligero descenso del 10,4% con respecto al año anterior.

Con esas cifras, el Grupo ha desplegado un extraordinario desempeño comercial durante todo el año 2025. Ha obtenido un total de 606 preventas formalizadas por importe de 222,3 millones de euros (136,2 millones de euros ajustado por el porcentaje de participación del Grupo en las joint ventures), que permiten registrar unas preventas acumuladas a cierre de 2025 de 842 unidades por un importe de 313,2 millones de euros, un 6,9% más que a cierre de 2024 (un descenso de 5,7% ajustado por el porcentaje de participación del Grupo), importe que da visibilidad a la cifra de negocio y resultados de los próximos ejercicios.

La cobertura de preventas en 2026 y 2027 se sitúan en el 56,9% y 36,1%, respectivamente.

Máximos en banco de suelo residencial: supera las 5.000 viviendas y actividad patrimonial

Asimismo, el Grupo registra máximos en banco de suelo: en la actualidad cuenta con un suelo residencial de 5.026 viviendas, de las cuales 2.856 corresponden a promociones activas, de las que 774 viviendas están en construcción, 687 viviendas pendientes de iniciar construcción, 1.218 en fase de diseño y 177 ya terminadas. Cuenta, además, con una cartera de suelo para el desarrollo de 2.170 viviendas más.

Cumpliendo los objetivos del Plan Estratégico de crecer en promoción terciaria-oficinas y otros usos, en Madrid y Málaga, el Grupo cuenta con cinco proyectos en desarrollo con una superficie edificable total de 104.849 metros cuadrados sobre rasante.

Dos de los proyectos de oficinas, Ágora en Málaga y Élever en Madrid (Las Tablas) a fecha de publicación ya están terminados y Noa, el segundo edificio de oficinas en Málaga y el Hotel Sevilla Nervión están en construcción.

A ese respecto, Grupo Insur decidió a finales de 2025 destinar el edificio de oficinas Élever en Madrid a su actividad patrimonial, con el fin de incrementar la presencia en Madrid.

En cuanto a la actividad patrimonial la tasa de ocupación cerró a 31 de diciembre en el 96,2%, 1,7 puntos porcentuales superior al cierre del 3T de 2025 y en niveles máximos de los últimos años.

La renta anualizada de los contratos en vigor a 31 de diciembre ha alcanzado 19,6 millones de euros, en línea con la registrada a cierre del trimestre anterior.

Reducción de deuda financiera gracias al elevado volumen de entregas

La deuda financiera neta se redujo en 42,6 millones de euros, un 21,3% inferior a la del cierre de 2024, hasta situarse en 157,4 millones de euros, como consecuencia del importante volumen de entregas realizadas en 2025. Por su parte, la tesorería se ha incrementado en 31,7 millones de euros hasta situarse en 100,9 millones de euros.

El valor bruto de los activos o GAV se ha situado en 582,8 millones de euros, con un descenso del 8,7% respecto al tercer trimestre de 2025. Del GAV, un 64% corresponde a la actividad patrimonial y el 36% a la actividad de promoción tras haber traspasado al negocio Patrimonial el edificio de oficinas de Élever en Madrid.

Por su parte, el valor bruto de los activos neto de deuda o NAV se ha situado en 425,4 millones de euros, con un aumento de 25,4 millones de euros versus al 4T de 2024, lo que representa un incremento del 6,4%.

La relación entre deuda financiera y GAV (LTV) se ha situado en el 27,0%, 6,3 puntos porcentuales inferior al cierre de 2024.

Por último, sobre el cumplimiento del Plan Estratégico 2021-2025, el Grupo ha dado por cumplidas, con un elevado grado de realización, las principales magnitudes establecidas, a las puertas de presentar su nuevo plan para los próximos años.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 114.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.026 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

