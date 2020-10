Haier, máximo compromiso con el Día Mundial de la Arquitectura

La cita es el próximo 5 de octubre y pone en valor a los arquitectos que con sus obras, diseños y construcciones aportan bienestar a las personas y al medio ambiente. Haier, el gigante asiático líder en climatización con conectividad desde 2016, colabora con este colectivo aportando su gama de equipos ecofriendly

El primer lunes de octubre (en esta ocasión el próximo día 5) se celebra el Día Mundial de la Arquitectura creado por la Unión Internacional des Architects (UIA). Una cita que resalta la gran responsabilidad de los arquitectos en cuanto al desarrollo de ciudades y edificios y pone en valor la labor de estos profesionales que, con sus obras generan grandes cambios en los “espacios de las personas”.

Actualmente se construyen viviendas que minimizan el impacto medioambiental y propician un mundo más limpio y verde que garantiza la sostenibilidad de las urbes a largo plazo. “Haier se ha consolidado en los últimos años como marca de referencia de arquitectos, ingenieros e interioristas” afirma Liberto Sánchez, Product Manager HVAC de Haier Iberia. La multinacional ha destinado una potente inversión en I+D+i con el 3% de sus recursos dedicados a desarrollar splits de aire doméstico y más de un 5% para aire comercial y así dotarlos de tecnología avanzada en pro de un planeta más sostenible.

Los equipos Haier incorporan características como los splits Jade y Flexis, de eficiencia energética A+++ y que obtienen un consumo menor que otros equipos de climatización.

• Incorporan tecnología Inverter Plus logrando un control inteligente del aire acondicionado ofreciendo así un rendimiento altamente eficiente y ahorrando entre 500€ y 800€ en consumo eléctrico anual.

• Su sistema Self-Clean que realiza una limpieza automática criogénica ahorra energéticamente entre un 5-15%. Recordemos que Haier es nº1 mundial en el campo de la autolimpieza con una cuota de mercado del 40,7%.

• Presentan también un bajo consumo de manera Smart. Gracias al sensor inteligente de estos equipos se detecta el movimiento de las personas automáticamente mejorando así la eficiencia energética.

• Además, Jade tiene una doble función que la convierte en un split muy sostenible: realiza un tratamiento térmico del aire y además su función Puri Cool vela por la calidad del aire purificando el ambiente cuando detecta que polvos y alérgenos invaden el espacio.

• Por último, la conectividad es una prestación vital para un consumo sostenible en los aparatos de climatización puesto que permite programar para controlar y optimizar su uso puesto que un grado arriba o abajo puede suponer un 10% más de consumo.

“Haier siempre recomienda a los colectivos profesionales que prescriben sus productos usar de modo correcto los equipos de climatización para hacer frente al aumento del calentamiento global” declara Fidel Espiñeira, Business Unit Manager de la marca. De este modo se alejan muchos problemas de salud como catarros, resfriados y problemas respiratorios tan comunes en gran parte de la población.

La compañía está consolidada como líder en su sector y tiene un alto reconocimiento en el canal de prescripción por consiguiente sigue siendo todo un referente con capacidad para desarrollar productos smartlife únicos, mejorando significativamente su rendimiento, reduciendo sus consumos y satisfaciendo siempre las expectativas de los usuarios.

Acerca de Haier

Establecido en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para una vida más hermosa. En el proceso de innovación y emprendimiento, Haier siempre defiende el principio de "priorizar el valor de las personas". El Sr. Zhang Ruimin, presidente de la Junta Directiva y CEO de Haier Group, propuso el Modelo Rendanheyi, cuyas características han logrado la fusión y duplicación transindustrial y transcultural.

Centrándose en la experiencia del usuario y manteniéndose siempre al tanto de los tiempos, Haier comenzó como una pequeña fábrica de propiedad colectiva al borde de la bancarrota antes de convertirse en un ecosistema que lidera la era de IoT y la única marca de ecosistema de IoT entre los TopZ globales más valiosos de BrandZ Marcas. En 2018, Haier Group generó una facturación global de RMB 266.1 mil millones con un aumento interanual del 10%. Sus ganancias e impuestos globales excedieron los 33.1 billones de RMB con un aumento anual del 10% y sus ingresos del ecosistema alcanzaron 15.1 mil millones RMB y un aumento anual del 75%.

Hasta la fecha, Haier ha incubado con éxito cuatro compañías cotizadas, dos compañías de unicornios y 12 compañías de cuasi-unicornios y gacelas. Además, Haier posee 10 centros de I + D, 25 parques industriales y 122 centros de fabricación a nivel mundial. También es propietaria de una serie de marcas de electrodomésticos inteligentes, incluidas Haier, Casarte, Leader, GE Appliances de EE. UU., Fisher & Paykel de Nueva Zelanda, AQUA de Japón y Candy de Italia. Por último, marcas de servicio como RRS, Yingkang Life y COSMOPlat; y la cultural y creativa Haier Brothers.

Haier ha encabezado el ránking de marcas mundiales de electrodomésticos de Euromonitor durante once años consecutivos. Su filial Haier Smart Home Co., Ltd. se encuentra entre las compañías Fortune Global 500 y Haier COSMOPlat encabeza las plataformas de Internet industrial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Está designada por ISO, IEEE e IEC para liderar la redacción de proyectos internacionales estándares para modelos de personalización a gran escala. En la era de IoT, la marca del ecosistema de Haier y el modelo Rendanheyi lideran el mundo.

En el futuro, Haier Group continuará trabajando con sus socios del ecosistema de clase mundial para construir ecosistemas de IoT en ropa, comida, alojamiento, viajes, salud, cuidado de ancianos, biomedicina y educación, adaptando una vida inteligente personalizada para usuarios de todo el mundo.

Para más información: www.haier.es

