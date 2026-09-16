Héctor Manuel Montero Rodríguez observator en Tepic, Nayarit - Héctor Manuel Montero Rodríguez

(Información remitida por la empresa firmante)

Héctor Manuel Montero Rodríguez impulsa una iniciativa sobre transformación digital para pymes con especial atención a Tepic y Nayarit, destinada a reunir recursos, tendencias y herramientas aplicables al desarrollo empresarial

México, 16 de septiembre de 2026.- Con el objetivo de reunir información útil sobre los cambios tecnológicos que afectan a las pequeñas y medianas empresas, se ha puesto en marcha un observatorio sobre transformación digital para pymes, una iniciativa desarrollada por Héctor Manuel Montero Rodríguez.



El proyecto incorpora una atención específica al entorno empresarial de Tepic, capital del estado de Nayarit, dentro de una perspectiva más amplia centrada en la digitalización de pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica.



La iniciativa se integra en la actividad de Héctor Manuel Montero Rodríguez como consultor especializado en transformación digital, automatización y eficiencia operativa. El observatorio amplía ese trabajo mediante la recopilación de tendencias, recursos y contenidos prácticos que permitan a las empresas evaluar qué soluciones tecnológicas pueden aportar valor a su actividad.



Un espacio de conocimiento para las pymes de Tepic y Nayarit

El observatorio se plantea como un centro de contenidos sobre digitalización de procesos, automatización, herramientas tecnológicas e innovación empresarial.



Su enfoque estará dirigido principalmente a emprendedores y responsables de pequeñas y medianas empresas, incluyendo aquellas que desarrollan su actividad en Tepic y otros municipios de Nayarit.



La iniciativa parte de una realidad habitual entre las pymes: la transformación digital no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en identificar cuáles responden a necesidades concretas y cómo integrarlas de forma eficiente en los procesos existentes.



"Muchas pequeñas empresas saben que necesitan digitalizarse, pero no siempre tienen claro por dónde empezar o qué tendencias afectan realmente a su negocio. El observatorio busca ordenar esa información y convertirla en un punto de referencia útil para la toma de decisiones", señala Héctor Manuel Montero Rodríguez.



Héctor Manuel Montero Rodríguez y la transformación digital desde Nayarit

Uno de los ejes del nuevo espacio será el seguimiento de tendencias relacionadas con la automatización empresarial, las herramientas digitales y la evolución de nuevas tecnologías aplicables a las pymes.



Desde Tepic, Nayarit, el observatorio buscará contextualizar estos cambios atendiendo a distintos niveles de madurez digital, recursos disponibles y necesidades operativas.



El proyecto complementará áreas en las que Héctor Manuel Montero Rodríguez desarrolla su actividad profesional, entre ellas el diagnóstico de procesos, la digitalización progresiva, la automatización y la asesoría empresarial.



De esta manera, el observatorio funcionará como una extensión informativa de su actividad de consultoría y como un espacio para identificar oportunidades, riesgos y prioridades antes de implementar nuevas soluciones tecnológicas.



La información sobre el observatorio, los contenidos sobre transformación digital para pymes en Tepic, Nayarit, y los servicios profesionales de Héctor Manuel Montero Rodríguez podrán consultarse a través de su página web.

Contacto

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