Héctor Manuel Montero Rodríguez lanza un nuevo servicio orientado a ayudar a pymes a evaluar su madurez digital antes de invertir en tecnología

Héctor Manuel Montero Rodríguez, consultor especializado en transformación digital, ha lanzado un servicio de diagnóstico estratégico previo a la digitalización, concebido para ayudar a pequeñas y medianas empresas a tomar decisiones informadas antes de invertir en tecnología.



La iniciativa surge ante una realidad habitual en el tejido empresarial: pymes que comienzan procesos de digitalización sin una visión clara de su punto de partida ni de sus prioridades reales.



El nuevo servicio, disponible a través de la web oficial de Héctor Manuel Montero Rodríguez, permite a las empresas analizar su nivel de madurez digital, identificar áreas de mejora y definir objetivos concretos antes de implementar herramientas o automatizaciones que pueden no ajustarse a su modelo de negocio.



"Muchas empresas empiezan a digitalizar sin saber realmente dónde están ni qué necesitan mejorar. Este diagnóstico busca ofrecer una fotografía clara de la situación actual para que las decisiones posteriores tengan sentido", explica Héctor Manuel Montero Rodríguez.



Un paso previo para evitar inversiones innecesarias por Héctor Manuel Montero Rodríguez

El servicio de diagnóstico se centra en la fase inicial de la transformación digital, considerada por el consultor como una de las más críticas y, al mismo tiempo, más descuidadas. A través de un análisis estructurado, se evalúan aspectos como los procesos internos, la organización del trabajo, el uso actual de herramientas digitales y la capacidad real de la empresa para asumir cambios tecnológicos.



Según Hector Manuel Montero Rodríguez, este enfoque permite detectar ineficiencias ocultas, duplicidades de tareas y carencias organizativas que no siempre se resuelven con más tecnología, sino con una mejor planificación estratégica.



"Digitalizar sin diagnóstico previo suele conducir a soluciones mal dimensionadas o innecesarias. La tecnología debe responder a una necesidad concreta, no sustituir la falta de claridad estratégica", señala Hector Manuel Montero Rodriguez.



Diseñado para la realidad de las pymes

El lanzamiento de este servicio se apoya en más de diez años de experiencia profesional acompañando a pequeñas y medianas empresas en procesos de transformación digital, especialmente en contextos donde los recursos son limitados y cada inversión debe justificarse con resultados.



Héctor Manuel Montero Rodríguez subraya que el diagnóstico no ofrece recetas estándar, sino que se adapta a la realidad específica de cada empresa, teniendo en cuenta su sector, tamaño, estructura y objetivos. El resultado es una base clara para definir un plan de digitalización realista y progresivo.



Un servicio disponible desde su plataforma digital

El servicio de diagnóstico estratégico ya está disponible a través de la plataforma digital de Héctor Manuel Montero Rodríguez y forma parte de su enfoque de acompañamiento integral a pymes, que combina análisis y planificación.



Con esta iniciativa, el consultor refuerza su apuesta por una digitalización planificada y sostenible, basada en datos y objetivos claros, y no en modas o presiones externas.



Sobre Héctor Manuel Montero Rodríguez

Héctor Manuel Montero Rodríguez es consultor en transformación digital, con más de diez años de experiencia asesorando a pequeñas y medianas empresas en la optimización de procesos y el diseño de estrategias orientadas a resultados medibles.

