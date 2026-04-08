Higiene consciente e inclusividad laboral, claves de la colaboración entre PAPELMATIC y Fundació Portolà

Colaboración PAPELMATIC y Fundació Portolà - PAPELMATIC y Fundació Portolà

(Información remitida por la empresa firmante)

PAPELMATIC, empresa especializada en soluciones de higiene consciente profesional con sede en Cornellà de Llobregat, y Fundació Portolà, entidad social ubicada en Sant Feliu de Llobregat y referente en inclusión laboral, refuerzan su colaboración para demostrar que las alianzas de proximidad pueden generar un impacto social y empresarial real. Una relación basada en valores compartidos que combina eficiencia, calidad y compromiso con la comunidad

Madrid, 8 de abril de 2026.- La inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y/o trastorno mental sigue siendo uno de los grandes desafíos del mercado laboral. Según datos de la Unión Europea, la tasa de empleo de las personas con discapacidad continúa muy por debajo de la media general, lo que evidencia que aún queda camino por recorrer más allá de las políticas y los discursos.



En este contexto, las colaboraciones locales cobran un papel clave. Cuando empresas y entidades sociales comparten territorio, visión y objetivos, se generan relaciones más sólidas, eficientes y sostenibles, capaces de aportar valor real a ambas partes y al entorno.



La colaboración entre PAPELMATIC y Fundació Portolà nace de una visión compartida sobre el papel de la empresa dentro de la comunidad y de la convicción de que el crecimiento empresarial puede y debe ir acompañado de impacto social positivo. Esta relación se ve reforzada por la proximidad física y de valores, que facilita el contacto directo y el trabajo conjunto.



PAPELMATIC tiene como propósito mejorar el bienestar profesional a través de la higiene integral, entendida como una práctica que cuida a las personas, el medioambiente y los entornos de trabajo, poniendo el foco en la calidad de los procesos y en el impacto de las decisiones.



Por su parte, Fundació Portolà trabaja para generar oportunidades laborales reales para personas con discapacidad intelectual y/o trastorno mental, promoviendo su desarrollo profesional mediante empleo digno, adaptado y estable.



Ambas organizaciones, situadas en el Baix Llobregat, comparten una forma de entender el trabajo que sitúa a las personas en el centro, cuidando la dignidad, las oportunidades de desarrollo y la seguridad profesional.



Este entendimiento permite que la colaboración se integre de forma natural en la operativa diaria, no como una acción puntual, sino como una relación sostenida y alineada con los propósitos de ambas organizaciones.



Sostenibilidad entendida desde tres pilares

Para PAPELMATIC, la sostenibilidad se construye sobre tres pilares inseparables: medioambiental, económico y social. Este enfoque forma parte de su manera de entender la higiene profesional y su impacto en las organizaciones y en la sociedad, donde la dimensión social adquiere un papel especialmente relevante.



Higiene consciente: con uno mismo, con el entorno y con la comunidad

Desde esta visión nace el concepto de higiene consciente, desarrollado por PAPELMATIC, entendido como una actitud responsable hacia uno mismo, el entorno y la comunidad. Un espacio limpio y cuidado no solo es seguro, sino que también fomenta inclusión, seguridad y bienestar.



En este contexto cobra sentido la colaboración con Fundació Portolà. Gracias a esta alianza, la higiene consciente se materializa en oportunidades reales, transformando los espacios en entornos inclusivos y generando valor social y empresarial.



Trabajar desde las capacidades, no desde las etiquetas

En el Centro Especial de Empleo de Fundació Portolà se desarrollan tareas productivas reales, cumpliendo estándares y aportando valor a cadenas de suministro profesionales.



En concreto, se realiza el manipulado de productos de PAPELMATIC, cuyo core es la celulosa, incluyendo el montaje de diferentes referencias —como servilletas o toallitas secamanos— en cajas personalizadas para clientes, garantizando calidad y eficiencia.



Esta colaboración genera un doble valor: empleo digno y desarrollo profesional para las personas de la fundación, e impacto social positivo integrado de forma natural en la actividad empresarial.



Una relación de valor compartido

La relación entre PAPELMATIC y Fundació Portolà implica contacto continuo, coordinación y visitas que permiten conocer el trabajo realizado y asegurar los estándares de calidad sin perder de vista la dimensión social.



"Trabajar con Fundació Portolà ha permitido replantear cómo se organizan los procesos y cómo se entiende el valor y talento que aporta la comunidad a la empresa", señala Pau Fornt, director general de PAPELMATIC. "La experiencia demuestra que eficiencia e inclusión pueden reforzarse mutuamente, creando procesos más humanos y eficientes a la vez".



Un modelo con impacto real replicable

Esta experiencia demuestra que las colaboraciones de proximidad, basadas en valores comunes y en una comprensión amplia de la sostenibilidad, pueden ser productivas, humanas y replicables.



"La sostenibilidad social no es un añadido ni una estrategia de comunicación, sino una manera de organizar y hacer empresa", afirma Pau Fornt, director de PAPELMATIC.



Cuando empresa y comunidad avanzan juntas, el impacto se mide también en la capacidad de generar oportunidades, cohesión social y un modelo empresarial más consciente y comprometido con su entorno.



Sobre PAPELMATIC

Fundada en 1965 en Barcelona por Pau Fornt Balsach, PAPELMATIC es una empresa familiar con un profundo ADN papelero. Inicialmente especializada en el 'converting' de celulosa, la compañía ha diversificado su catálogo para ofrecer más de 1.500 soluciones de higiene consciente y bienestar profesional, adaptadas a diversos sectores e industrias.



Bajo el liderazgo de Pau Fornt Baldrich, cuarta generación de la familia, PAPELMATIC mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente.



PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas familiares como Efebé y Aixa Converting. Con sede en Cornellà de Llobregat (Barcelona), actualmente emplea a 40 personas y opera en toda España a través de su equipo comercial y su canal de venta online. Además, cuenta con presencia internacional mediante distribuidores que atienden a empresas multinacionales.



Sobre Fundació Portolà

La Fundació Portolà es un Centro Especial de Empleo con más de 35 años de experiencia, con sede en Sant Feliu de Llobregat, dedicado a la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual y/o trastorno mental. Actualmente cuenta con un equipo de más de 160 profesionales y genera empleo estable y de calidad a través de sus actividades productivas y de servicios.



Entre sus principales líneas de trabajo destacan los servicios de jardinería y limpieza, los manipulados industriales y artesanales, y la confección textil. Además, impulsa actividades de voluntariado corporativo y programas de team building con impacto social.



Colabora con empresas y organizaciones para desarrollar proyectos con impacto social, facilitando el cumplimiento de la Ley General de la Discapacidad (LGD) y reforzando sus políticas de RSC y criterios ESG, contribuyendo así a una sociedad más inclusiva.

Contacto

Emisor: PAPELMATIC

Nombre contacto: Prensa PAPELMATIC

Descripción contacto: PAPELMATIC

Teléfono de contacto: 900 500 575