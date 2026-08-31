HOLOS abre en Madrid con una visión de odontología integrativa y biocompatible enfocada a la longevidad

Dra.Andrea Sánchez Gil / CEO y Founder - Holos Odontología Biológica

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva clínica boutique, ubicada en el entorno de Bernabéu, combina cirugía oral y reconstructiva, implantología cerámica, estética mínimamente invasiva y protocolos de odontología biológica con una valoración individualizada del estado oral y sistémico de cada paciente

Madrid, 31 de agosto de 2026.- La odontología está viviendo una evolución que va más allá de la incorporación de nuevas tecnologías. Cada vez más pacientes buscan tratamientos que tengan en cuenta la biocompatibilidad, la conservación de los tejidos, la precisión y las decisiones a largo plazo.



En este contexto nace HOLOS Odontología Biológica, una nueva clínica boutique situada en Madrid que integra odontología de alta especialización con una visión biológica e individualizada del paciente.



Su planteamiento parte de una premisa: la odontología biológica no tiene por qué ser una alternativa a la odontología avanzada, sino una evolución de la misma.



Una valoración que va más allá de la boca

Uno de los elementos diferenciales de HOLOS es su protocolo de valoración. Antes de establecer un tratamiento, se estudia no solo el estado de dientes, encías y estructuras orales, sino también el estado sistémico del paciente y su contexto general de salud.



Dentro de esta valoración se presta atención a la posible relación entre determinadas alteraciones orales y otros síntomas o manifestaciones físicas. El objetivo no es atribuir automáticamente un origen oral a cualquier síntoma, sino incorporar una mirada más amplia al proceso diagnóstico y valorar, cuando clínicamente procede, si existe una posible relación que deba ser estudiada.



Así, el tratamiento se plantea dentro de una estrategia individualizada de salud oral.



Biocompatibilidad como criterio clínico

Uno de los pilares de HOLOS es el uso de materiales biocompatibles y soluciones libres de metal siempre que estén clínicamente indicadas, con especial protagonismo de la implantología cerámica mediante implantes de zirconia.



La propuesta incluye cirugía oral, implantología, periodoncia, estética dental mínimamente invasiva, retirada protocolizada de amalgamas y metales y regeneración tisular.



Al frente de HOLOS: experiencia, formación internacional y visión integrativa

Al frente de HOLOS está la Dra. Andrea Sánchez Gil, cirujana oral y especialista en cirugía reconstructiva, con más de 12 años de experiencia profesional y formación especializada desarrollada en Madrid, Nueva York, Suiza y Alemania.



Su trayectoria combina la especialización en cirugía oral y reconstructiva, formación de posgrado en estética dental y formación específica en odontología biológica y protocolos de biocompatibilidad, incluyendo formación vinculada al Swiss Biohealth Concept, referente internacional en odontología biológica e implantología cerámica.



Esta formación internacional le ha permitido integrar cirugía, implantología, estética, conservación de tejidos, biocompatibilidad y planificación integral en una misma práctica clínica.



"Para mí, la odontología biológica no consiste en hacer una odontología diferente a la odontología de calidad. Consiste en preguntarnos cómo podemos hacer mejor las cosas: cómo preservar más tejido, cómo utilizar materiales más biocompatibles cuando están indicados y cómo planificar cada tratamiento pensando también en el futuro del paciente", explica la Dra. Sánchez Gil.



Implantología cerámica: una alternativa al metal

Los implantes de zirconia permiten realizar tratamientos de implantología libres de metal en los casos en los que esta alternativa sea adecuada, combinando criterios de biocompatibilidad con exigencias funcionales y estéticas.



Para HOLOS, el implante es solo una parte del tratamiento. El proceso comienza con diagnóstico y planificación, continúa con cirugía y regeneración cuando es necesaria y finaliza con una restauración funcional y estética.



La clínica incorpora protocolos de recuperación como PRF, ozonoterapia y fotobiomodulación, aplicados de forma individualizada.



Menos invasividad, más conservación

La clínica apuesta por una estética mínimamente invasiva, en la que la conservación de la estructura dental, la función y la naturalidad forman parte de la planificación.



El objetivo es que la estética sea consecuencia de una odontología bien planificada.



Tecnología al servicio de la precisión

La visión biológica de HOLOS integra herramientas de diagnóstico y planificación digital, incluido el CONE BEAM, junto con protocolos quirúrgicos y restauradores orientados a la precisión y a tratamientos más conservadores.



El diagnóstico avanzado contribuye a una planificación más precisa de tratamientos quirúrgicos e implantológicos.



Salud oral y longevidad: cuidar hoy pensando en el futuro

La filosofía de HOLOS se conecta con una cuestión cada vez más relevante: la relación entre salud oral, envejecimiento saludable y longevidad.



Mantener una boca sana durante toda la vida implica conservar función masticatoria, salud periodontal y tejidos, elementos relacionados con la calidad de vida y el bienestar a largo plazo.



Desde esta perspectiva, HOLOS incorpora la longevidad como uno de los ejes de su filosofía: no se trata únicamente de solucionar un problema cuando aparece, sino de tomar decisiones odontológicas orientadas a preservar función, tejidos y salud oral durante el mayor tiempo posible.



Conceptos como biohacking también entran en esta conversación, pero en HOLOS se abordan desde una perspectiva clínica y responsable, diferenciando evidencia científica y tendencias.



Una clínica boutique donde cada tratamiento se diseña para cada persona

HOLOS ha sido concebida como una clínica boutique, donde la experiencia del paciente ocupa un lugar central.



Su modelo asistencial apuesta por una atención hiperpersonalizada, dedicando tiempo al diagnóstico, a la explicación de las alternativas y a la planificación detallada de cada caso.



Desde la primera visita hasta el seguimiento posterior, cada tratamiento se diseña de acuerdo con las características, necesidades, objetivos y circunstancias de cada paciente.



La filosofía es sencilla: no ofrecer tratamientos por ofrecerlos, sino determinar cuáles tienen realmente sentido para cada persona.



Una nueva etapa para la odontología biológica en Madrid

Con su apertura en Madrid, HOLOS se suma a un campo de la odontología que está despertando un interés creciente entre pacientes que buscan alternativas más conscientes respecto a los materiales, los tratamientos quirúrgicos y la conservación de sus tejidos.



Su propuesta no pretende presentarse como la única clínica que trabaja bajo criterios de odontología biológica, sino diferenciarse por la integración de cirugía oral y reconstructiva, implantología cerámica, estética mínimamente invasiva, tecnología, biocompatibilidad y una valoración que incorpora tanto la salud oral como el contexto sistémico del paciente.



Su modelo boutique añade hiperpersonalización y una relación cercana entre profesional y paciente, donde el tiempo dedicado al diagnóstico y la planificación forma parte esencial del tratamiento.



Una combinación que define la filosofía de HOLOS: hacer odontología avanzada sin perder de vista a la persona que hay detrás de cada paciente.



Sobre HOLOS Odontología Biológica

Avenida General Perón, 25 · Madrid

618 554 017

holosodontologiabiologica.com

Instagram: @holosodontologiabiologica



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Contacto

Nombre contacto: Dra. Andrea Sánchez Gil

Descripción contacto: CEO y Founder HOLOS

Teléfono de contacto: 618 554017